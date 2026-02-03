Adrian Câciu îl pune la punct pe sindicalistul Sepi, în direct: Vouă vă e bine datorită PSD-ului! Ia mergeți cu Bolojan!

Un schimb dur de replici a avut loc, în direct la România TV, între fostul lider sindical Marius Sepi și fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu, sub privirile analistului Bogdan Chirieac.

"PSD v-a dat salarii și voi acum înjurați PSD-ul. Păi nu e puțin rușine?/ Păi și voi ce pândiți? Dați-l odată afară"

Marius Sepi: „Amenințări cu greva vin din toate direcțiile în acest moment. Eu sunt mai direct și mă știți foarte bine: până nu văd în practică, nu mai cred nimic. De ce? O luăm pe rând. Mâine iese învățământul. Din contabilitatea pe care am făcut-o, cred că anul trecut a avut vreo 47 de zile de proteste. Eu le-am spus-o de mai multe ori la întâlnirile confederațiilor și o spun și acum public. Nu mai ține vrăjeala cu mitingul de două ore. Aduci oameni din toată țara, lui Bolojan nu-i pasă, știe că încă are majoritate și e un fiasco total. Dacă nu vor să facă o grevă generală, reală, așa cum scrie ca la carte, cu blocarea activității, atunci Bolojan va tăia în continuare până unde este lăsat. Asta a fost unu. Doi, amenință cei de la administrația publică locală, SCOR-ul (nr. Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România).

Îmi pare rău, domnilor de la SCOR, ați făcut și anul trecut vreo 3 sau 4 amenințări de grevă generală de vreo două ore, ați pus niște fluturași pe ușă, ați încercat să vă înțelegeți pe la guvern cu fostul prim-ministru și nu ați luat absolut nimic. Punctul 3, sănătatea, de care sunt foarte atașat. Ieri au luat decizia, că ieri au avut Consiliu Național, de a declanșa procedurile în care lideri de sindicate merg, în fiecare unitate, să vorbească cu membrii, să vadă dacă vor semna ei pentru grevă. Ori, în contextul în care în acest moment n-au nicio speranță că va pleca Bolojan și că li se va da curs solicitărilor, care sunt corecte, foarte mulți oameni nu au curaj să semneze, pentru că nu au garanția unui succes. În momentul în care ai semnat, în perioada ipoteticei greve, nu ești plătit. Și omul spune: „am salariu mic, domnule Marius, sunt asistent, sunt brancardier, ce să mai fac dacă intru în grevă?”. Mi-e teamă că iar rămâne la stadiul de „facem și dregem” și nu se întâmplă nimic. N-am văzut nici PSD-ul, nici PNL-ul nemulțumit, să-și facă fișa postului, cum și-a făcut în seara asta UDMR-ul, să asculte mesajul poporului ieșit în stradă și să pună în practică ce a cerut”

”Nu ne mai băgați la o găleată pe toți!”

Adrian Câciu: „Da, păi asta e bună. Eu zic că ați văzut lucruri. Mi-a plăcut cum ați spus, domnule Sepi, vreau să văd proteste. Noi am ieșit și am spus că vrem să mărim salariul minim, vrem să protejăm oamenii, să nu plece nimeni, să nu dea pe nimeni afară”

Marius Sepi: „Păi și de ce nu luați acțiuni concrete?”

Adrian Câciu: „Stați, domnule! Nu ne mai băgați la o găleată pe toți! Dacă voi nu ați ieșit în stradă, asta e problema. Noi am văzut nemulțumirea oamenilor. Sindicatele au ieșit, așa cum ați spus, două ore la protest și PSD a rămas singurul vinovat că se opune să nu dea oamenii afară, că se opune să nu scadă salariile, că vrea să crească salariul minim. Ceea ce vrem noi de la sindicate este, dacă într-adevăr îi reprezintă pe oameni, să iasă să facă presiune. Noi, ca politicieni, vă asigur că vom face tot ce putem din poziția noastră.”

”Vouă vă e bine datorită PSD-ului, mă!”

Marius Sepi: „Domnule ministru, cu toată simpatia pe care v-o port, este o prostie.”

Adrian Câciu: „Domnule, strigați toți și după fugiți și ne lăsați singuri! Vine domnul Hossu, își rupe haina de pe el să creștem salariul minim și după dispare în ceață!”

Marius Sepi: „Dumneavoastră, ca politician, spuneți că sindicatele trebuie să stea mai mult în grevă, ceea ce vă dau dreptate, dar ca dumneavoastră să faceți ce? Eu vă întreb altceva. Parlamentarii PSD care stau și...”

Adrian Câciu: „Vouă vă e bine datorită PSD-ului, mă! PSD v-a dus! PSD v-a crescut salariile, a făcut locuri de muncă...”

Marius Sepi: „Ce? Când? După tăierile de acum?”

Adrian Câciu: „PSD v-a dat salarii și voi acum înjurați PSD-ul. Păi nu vă e puțin rușine? Ia mergeți toți cu Bolojan, mă! Duceți-vă cu Bolojan, mă, să rămâneți fără loc de muncă!”

Marius Sepi: „Păi și voi ce pândiți? Dați-l odată afară! Noi îi înjurăm pe cei care-l țin!”

Adrian Câciu: „Păi asta facem, dar trebuie să puneți și voi presiune, că nu putem să o facem singuri!”

Marius Sepi: „Păi noi punem presiune, dar degeaba o punem dacă dumneavoastră, la moțiunea de cenzură, votați cu el”

”Vrem să fiți în stradă!”

Bogdan Chirieac: „Mă simt discriminat! Nu mergeți numai cu PNL-ul, mergeți și cu USR-ul, unde suntem băgați până în gât peste tot!”

Marius Sepi: „Exact! Ați luat dușmanul și l-ați băgat în casă!”

Adrian Câciu: „Vă dau dreptate aici!”

Marius Sepi: „Dați-l, domnule, afară odată, că sunteți majoritari. Ce așteptați atât?”

Adrian Câciu: „Trebuie să ne ajutați și voi!”

Marius Sepi: „Da, domnule, ne tăiem venele pentru voi, care sunteți parlamentari!”

Adrian Câciu: „Nu vă tăiați venele și nu vă enervați! Vrem să fiți în stradă!”

Marius Sepi: „Da, domnule, suntem în stradă, dar voi ce faceți?”

Adrian Câciu: „Băi, eu ți-am spus. Când PSD-ul făcea lucruri, erați toți în stradă! Când e PNL-ul, nu e niciunul în stradă!”

Marius Sepi: „Hai, lasă-mă, că am avut și miting de 130.000 în stradă. Haideți să vă spun ceva. Acum ceva timp PSD-ul a dat două legi bune pe salarizare și pensii. De ce nu le-ați respectat? Acum doi ani de zile ați venit cu altă lege a pensiei. De ce nu ați respectat-o? Îi furați cu legea actuală pe pensionari. Vine Manole al vostru și spune 'o să vă dăm 400, 300'. Dați-le banii la oameni!”

Adrian Câciu: „Voi îl certați pe Manole? Voi îl certați pe Budăi? Voi îl certați pe Câciu? Păi vi-l dăm pe Ghinea, mă frate!”

Bogdan Chirieac: „Cu toată dragostea, dar și dumneavoastră, de la PSD, ați băgat USR-ul în guvern. Eu aș propune ca tot guvernul să fie format doar din useriști. Nici pensionarii nu au mai votat cu PSD-ul! PSD a majorat pensiile cu 30% în septembrie 2024. Poporul a fugit și a mers în altă parte! Poporul e nemulțumit când se majorează pensiile, că de-aia am intrat în deficit, despre ce vorbim, și nu s-au mai dus la vot sau au votat altceva!”

