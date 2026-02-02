Două fotomodele românce apar în dosarele Epstein: Ar fi primit mii de dolari și ar fi mers pe insula prădătorului sexual

Jeffrey Epstein a avut o corespondență cu două modele românce, pe care le-a ajutat să obțină contracte în Londra, le-a achitat tratamente stomatologice și le-a trimis zeci de mii de dolari. În schimb, fetele îi trimiteau fotografii cu ele.

România apare menționată în peste 800 dintre cele 6 milioane de documente

România apare în peste 800 dintre cele 6 milioane de documente care au fost dezvăluite zilele trecute de Departamentul de Justiție al SUA, în contextul procesului de desecretizate a dosarelor Epstein (Epstein Files), ce pot fi văzute public pe site-ul Departamentului de Justiție al Statelor Unite.

Pe lângă nume sonore, celebrități sau politicieni precum Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk sau Prințul Andrew, în dosarele Epstein există și câteva personaje din România, printre care Ion Nicola, care ar fi un pictor sau Corina Tarniță, care ar fi profesoară la prestigioasa universitate Princeton, SUA.

Mesajele dintre Epstein și cele două românce

Pe lângă aceștia, apar menționate cele două fete modele cu care Epstein a avut convorbiri interesante de analizat.

Cele două femei l-ar fi vizitat pe Epstein la una dintre reședințele sale din SUA. Epstein a virat în jur de 30.000 de dolari către două conturi bancare din Iași și Botoșani, arată documentele desecretizate. Numele româncelor nu au fost precizate de autoritățile americane.

Sursa captură - Department of Justice / https://www.justice.gov/epstein

Jeffrey Epstein: ”Sunt cam mulți bani”

Femeia 1: ”Da, este de la mine. M-am speriat, ieri, când mi-a spus… Dinții mei sunt praf, am carii în toată gura. Dacă nu îmi pun fațete acum, în 3 ani va trebui să-mi pun dinți falși. Este prea scump aici, așa că voi merge în România să îmi fac lucrarea, pentru că acolo e mult mai ieftin! Cei pe care i-am lucrat ieri erau stricați și mă dureau… Așa că îmi voi anula următoarea programare”

Jeffrey Epstein: ”Vei plăti factura? Cât ți-a zis că va costa să-ți faci toată lucrarea… Nu înțeleg”

Femeia 1: ”Din păcate, în acest moment, nu-mi pot permite să plătesc. Nu știam că este atât de scump”

”Dacă nu vrei să mă ajuți, voi găsi o soluție”, i-a zis femeia



Jeffrey Epstein: ”Sunt confuz. I-ai spus că nu poți plăti? Înainte să se apuce de lucrare? Ți-a spus cât va costa? Ești nemaipomenită. De ce mi-a trimis factura? Trebuie să afli cât costă întreaga lucrare. Dentiștii români sunt problema, nu rezolvarea”.

Femeia 1: ”De ce spui că sunt nemaipomenită? Nu i-am cerut eu să îți trimită factura? Dar dacă nu vrei să mă ajuți cu asta, voi găsi singură o soluție. Voi fugi în România”.

Una dintre femei a mers pe insula privată a lui Epstein



Într-un alt șir de mesaje, femeia îl întreabă pe Epstein când va mai merge la ”LSJ”, adică Little St. James, insula privată a lui Eptein din Insulele Virgine Americane.

Pe această insulă aveau loc orgiile revoltătoare la care participau figuri importante din politică și afaceri. Aici, unele fete, care aveau și vârste de doar 11-12 ani, erau racolate sau aduse sub pretextul că oferă ”masaje” elitelor americane.

Femeia 1: ”Oh, 14 Iulie a fost uimitor în Paris. Toată parada de pe Champs d’Elysee și focul de artificii de 30 de minute de la Turnul Eiffel. A fost foarte frumos. Săptămâna viitoare voi merge acasă și poate voi rămâne puțin la București. Când vei merge la LSJ? Săptămâna viitoare, nu?”

Jeffrey Epstein: ”Ești în România? Când ai ajuns? Trimite-mi poze recente”.

”Tu ești mai frumoasă decât ea”

Într-un alt schimb de mailuri, femeia îi atrage atenția lui Epstein că a ajutat mai mult o altă româncă și îl întreabă de ce, pentru că este mai ”deșteaptă” decât ea.

Jeffrey Epstein: ”Nu mai știu nimic de tine… Vreau noutăți”.

Femeia 1: ”Mă gândeam ieri că ai ajutat-o mult pe (…)? Cred că, într-un fel, mai deșteaptă decât mine?!”

Jeffrey Epstein: ”Nu, tu ești mai frumoasă decât ea”.

Femeia 1: ”Drăguț din partea ta. Dar cred că ea profită mai mult de frumusețea ei! Sunt încă la Paris, sunt fericită pentru moment. În România a început să ningă și abia aștept să merg din nou la schi. Nu am uitat de visul meu încă!”

Jeffrey Epstein: ”Da, a făcut-o. Are un succes pe care nu și-l putea închipui niciodată. Și-a ajutat întreaga familie. Nu s-a gândit să meargă la schi până când nu și-a atins visul. Trebuie să-ți revizuiești strategia”.

Ce îi zicea Jeffrey Epstein femeii din Iași, aflată la Londra

A doua femeie, despre care românca face referire în mesajul menționat mai sus, este o tânără din Iași, mutată la Londra și care i-a cerut ajutorul lui Epstein pentru un loc de muncă într-o corporație.

Femeia 2: ”Nu sunt bine. Simt că nu mai pot duce de una singură! Aproape mi-am epuizat toată energia pozitivă pe care mi-ai dat-o ultima dată când ne-am văzut. Bateriile mele sunt aproape terminate. Alerg în cerc și merg către nicăieri! Am vrut să încep aici o viață nouă, să muncesc, să-mi închiriez un apartament, dar pare că totul e împotriva mea. Prietenul meu îmi dă mult suport moral și crede în mine mai mult decât oricine în afară de tine.

Trebuie să iau decizii serioase foarte repede. Mi-a plăcut stilul acesta de viață, dar este tot mai greu, în fiecare zi. Și crede-mă, de când am petrecut weekendul cu tine am început să cred mai mult în mine, în puterile mele. Dar cum am spus mai devreme, devin tot mai slabă”.

”Ești binevenită în Florida”, i-a zis Epstein



Jeffrey Epstein: ”Îți înțeleg frustrarea, poți face multe lucruri, capitolul acesta este la final. Ești binevenită în Florida, dacă vrei să vii pentru o săptămână. Nu te mai gândi la asta până de Crăciun, mergi acasă de sărbători și ia o decizie după Anul Nou. Ești unică și trebuie să iei controlul acum, să iei decizii în interesul tău”.

Femeia 2: ”Într-adevăr, așa mă simt. Deja am hotărât să îmi petrec sărbătorile acasă… și acolo trebuie să iau niște decizii. Cu siguranță, nu vreau să rămân acasă! Mi-aș dori să pot începe ceva aici, în Londra. O să iau în considerare invitația ta de a veni acolo înainte de Crăciun”.

La cine a apelat Epstein pentru a o angaja pe româncă



Jeffrey Epstein a apelat la doi miliardari, pentru a-i găsi femeii un loc de muncă, printre care și Lyndon Lea, un om de afaceri britanic.

Jeffrey Epstein: ”Te întorci în Florida sau la New York? Dacă ești în Londra, am o prietenă bună, fost top model din România, licențiată în afaceri, nerăbdătoare să înceapă un job adevărat. Ți-am trimis adresa ei de mail la începutul mesajului. Dacă poți găsi ceva pentru ea, sunt sigur că va fi de excepție. În prezent, ea este la Londra”.

Tom Pritzker, un miliardar american, în vârstă de 75 de ani, moștenitor al unui lanț de hoteluri este un alt afacerist la care a apelat Epstein.

Jeffrey Epstein: ”Fata pe care ai cunoscut-o la mine acasă, în prezent locuiește la Londra. Putem verifica dacă există vreo poziție deschisă la un hotel de-al tău?”

Într-un final, Epstein a reușit să-i găsească femeii un loc de muncă și îi cere acesteia contul bancar pentru a-i trimite personal bani.

”Te-am visat că veneai în România”



La un moment dat, femeia din Iași i-a scris lui Epstein că i-a apărut în vis.

Femeia 2: ”Te-am visat noaptea trecută! Am vrut să îți scriu în dimineața asta, însă am uitat. Am visat foarte ciudat, că ai venit în România, însă nu erai singur. Aveai un băiețel cu tine, fiul tău, dar era destul de mare. Avea cam 5 ani. Am fost surprinsă în visul meu. Simțeam nevoia să-ți spun”.

Apoi, ieșeanca se plângea că nu îi ajung banii, că are un salariu mic, iar angajatorul din Londra nu vrea să îi ofere o mărire.

Femeia 2: ”Sunt la Londra, muncesc din greu! Am cerut o mărire, dar în loc de asta mi-au dat un discount pentru uniformă. De parcă aș putea să mănânc haine! Weekendul viitor zbor în România și apoi îmi voi petrece sărbătorile cu prietenul meu, în Spania. Ai planuri să treci pe aici?”.

