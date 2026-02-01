€ 5.0961
Crima de la Cenei. Primele declarații ale mamei copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario: "Suntem terorizați"
Data actualizării: 12:30 01 Feb 2026 | Data publicării: 12:30 01 Feb 2026

Crima de la Cenei. Primele declarații ale mamei copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario: "Suntem terorizați"
Autor: Bogdan Bolojan

Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar putea fi internat într-un centru specializat. Părinții săi ar fi decăzuți din drepturi cazul Mario. foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario, în localitatea Cenei, a vorbit despre ziua crimei și despre relația dintre cei doi copii.

„Nu am observat nimic ciudat. Copilul era normal, se comporta normal, era totul ok. Nu știam că se droghează și nici nu mi s-a spus despre așa ceva. Nici de la școală nu mi s-a comunicat nimic”, a declarat mama minorului într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Femeia spune că în noaptea în care a avut loc crima se afla la serviciu și nu știa nimic despre tragedie.

"Am plecat la lucru la 8:45, la ora 9:00 aveam autobuz. Dimineața m-a sunat poliția și mi-a spus să vin acasă. Nu mi s-a dat nicio informație. Când am ajuns, erau foarte multe mașini în fața curții. Am întrebat ce s-a întâmplat, dar nu mi s-a spus nimic”, povestește aceasta.

Abia după ce a ajuns la Timișoara a aflat ce se întâmplase, după ce copilul a fost audiat de polițiști.

"Nu știu absolut nimic ce s-a întâmplat acolo. Copilul a fost dus cu o mașină de poliție, eu eram în altă mașină, nu aveam cum să comunicăm. L-am văzut abia la secția de poliție, când i s-a luat declarație”, a spus mama.

Femeia susține că băiatul ei și Mario se cunoșteau și erau prieteni, dar nu știe dacă între ei au existat conflicte.

"Copiii erau prieteni. Nu știu dacă s-au certat. Atât știu, că erau împreună. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat”, a declarat aceasta, 

Urmele de sânge din curte


Întrebată despre urmele de sânge observate în curte, femeia spune că nu a bănuit nimic.

"Am venit dimineața la ora 7 acasă. Am intrat în casă și nu am văzut nimic schimbat. Totul era exact așa cum l-am lăsat. Când am intrat pe poartă, am văzut o găină jos. Câinele mai trage animale și mai face sânge prin curte, așa că nu m-am gândit nicio clipă că s-a întâmplat ceva grav”, a explicat mama copilului.

Femeia mai spune că autoritățile ar fi dorit să îi administreze copilului medicamente înainte de evaluare și că a refuzat internarea.

În plus, susține că fiul ei nu mai avea acces la telefon și la internet după momentul crimei și că aparițiile de pe TikTok nu îi aparțin.

"Nu a mai avut acces la telefon și la internet. S-a postat ceva pe TikTok, dar polițista a intrat în cameră și a văzut că nu este contul lui. Cineva i l-a spart și vorbește în numele lui”, afirmă femeia.

Mama minorului spune că familia este ținta unor amenințări după apariția cazului în spațiul public.

"Ne este teamă de revolta oamenilor. Ne sar în cap, suntem amenințați. Am peste 500 de amenințări pe telefon. Suntem terorizați”, a declarat aceasta.

cenei
