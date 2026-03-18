Patriarhul Daniel, condoleanțe pentru Patriarhului Bisericii Ortodoxe a Georgiei

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj de condoleanţe Sinodului Bisericii Ortodoxe a Georgiei la trecerea din această lume a Patriarhului Catolicos Ilia al II-lea.

Mesajul integral al Patriarhului Daniel

„Cu profundă întristare, am primit vestea trecerii din această lume a prea iubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos al Întregii Georgii, o venerabilă personalitate a Ortodoxiei contemporane şi un mărturisitor statornic al credinţei, care a păstorit cu înţelepciune Biserica Ortodoxă a Georgiei, atât în vremuri de încercare, cât şi de înnoire.

În numele ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, adresăm condoleanţe membrilor Sfântului Sinod şi întregii Biserici Ortodoxe a Georgiei. Totodată, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce este „Învierea şi Viaţa” (Ioan 11, 25), să odihnească sufletul Patriarhului Ilia al II-lea în lăcaşurile sfinţilor bineplăcuţi Lui, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit. Veşnica lui pomenire din neam în neam!", a transmis Patriarhul Daniel.

O viață dedicată credinței și poporului

Patriarhul Ilia al II-lea, care a condus Biserică Ortodoxă Georgiană timp de aproape o jumătate de secol, a decedat marţi la vârsta de 93 de ani.

Mitropolitul Shio Mujiri a anunțat moartea Patriarhul Ilia al II-lea. Acesta a transmis un mesaj de condoleanțe chiar în momentul confirmării decesului:

„Cu câteva minute în urmă, Sanctitatea Sa și Preasfințitul Ilia al II-lea s-a stins din viață. A fost un om de epocă; aceasta este o pierdere imensă pentru întreaga Biserică Ortodoxă mondială. Doresc să transmit condoleanțe fiecărui georgian, întregii Georgii, Bisericii noastre și întregii lumi creștine.”

Reacții au venit și din America. Consiliul Episcopilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene din SUA a transmis un mesaj oficial de condoleanțe după moartea Patriarhul Ilia al II-lea:

„Cu inimă îndurerată, dar cu nădejde în Înviere, ne alăturăm în durere pentru plecarea unui păstor a cărui viață a fost o mărturie vie a Evangheliei lui Hristos.”