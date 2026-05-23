Istoricul şi tensiunile din jurul proiectului reactoarelor SMR Doiceşti

Sebastian Burduja fost ministru al Energiei, în prezent consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a vorbit despre proiectul reactoarelor modulare de la Doiceşti, care a avansat inclusiv în mandatul său şi spune că acest subiect nu ar trebui politizat.

Ilie Bolojan a spus anterior că proiectul de la Doicești a consumat peste 240 de milioane de dolari și că România riscă să rămână cu un teren și niște hârtii. Premierul a declarat vineri că proiectul reactoarelor modulare de la Doiceşti are probleme reale care nu pot fi ignorate, subliniind că susţine deciziile fezabile economic şi investiţii făcute cu parteneri şi condiţii clar stabilite.

El a explicat că în dezbaterea publică au fost amestecate trei planuri diferite: parteneriatul strategic cu Statele Unite, transferul de tehnologie şi proiectul tehnic propriu-zis.

Burduja: Am discutat personal cu Ilie Bolojan

"Am vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre acest subiect și o să vă spun ce i-am spus și dânsului și ceea ce am spus și public. Menționez că pe mandatul meu proiectul a avansat de la prefezabilitate la fezabilitate, este un proiect care face parte din programul nuclear românesc și din parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Nu s-a pus niciodată problema de a se face SMR-urile și de a nu se face unitățile 3 și 4, din contră ordinea de prorietate valabilă în toate documentele strategice este următoarea: Retehnologizarea unității 1 pentru încă 30 de ani, contract semnat de mine, finalizarea unităților 3 și 4, de asemenea semnate pe mandatul meu, după 20 de ani de blocaje și acest proiect al smr-urilor.

După încheierea mandatului meu, pe mandatul domnului Ivan am aflat din presă că proiectul a fost aprobat pe investiție, asta înseamnă că el trece în etapa a treia și nu cred că e un subiect care trebuie politizat", a explicat Sebastian Burduja într-o intervenţie la Antena 3 CNN.

"Eu, fără să văd studiul final de fezabilitate, că nu mai eram ministru de vreo jumătate de an, mă gândesc că această decizie s-a luat pe baza unor indicatori şi pe baza unei analize cost-beneficiu din care nu poate rezulta altceva decât o rentabilitate pozitivă, că altfel ministerul nu avea cum să aprobe această investiţie", a mai declarat ministrul.

Proiectul SMR de la Doicești înseamnă instalarea a 6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Complexul ar putea produce în bandă 462 de MW la un factor de capacitate de peste 95%.

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești este dezvoltat prin intermediul companiei de proiect RoPower Nuclear S.A.

Acționariatul oficial al societății include următoarele entități:

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.: 50%

Nova Power & Gas S.R.L.: 50%

Cronologia proiectului Doiceşti

În martie 2019, Nuclearelectrica și NuScale au semnat un Memorandum de Înțelegere (MOU) pentru a evalua dezvoltarea, licențierea și construcția unui SMR NuScale în România.

La 9 octombrie 2020, România a semnat cu SUA un Acord Interguvernamental (IGA) în domeniul proiectelor de energie nucleară, care a fost ratificat și de Parlamentul României, prin Legea nr.199/2021, având o largă susținere și fiind adoptat cu majoritate de voturi.

De asemenea, în octombrie 2020, US Exim Bank și-a exprimat, prin intermediul unui MoU (Memorandum de Înțelegere), cu Ministerul Energiei, interesul de a finanța proiecte mari de investiții în România, inclusiv cele nucleare, în valoare totală de 7 miliarde de dolari.

La începutul anului 2021, Nuclearelectrica a primit fonduri USTDA în valoare de 1,2 milioane de dolari pentru a identifica si evalua potențialele amplasamente pentru reactoare modulare mici.

Pe 4 noiembrie 2021, la COP26, NuScale și Nuclearelectrica au semnat un acord de colaborare pentru a avansa implementarea primului reactor modular de mici dimensiuni în Europa, anunţa, în luna mai 2022, Ministerul Energiei.

Proiectul SMR de la Doicești, în care SNN deține o cotă de 50% din compania de proiect RoPower Nuclear SA, a fost efectiv demarat, ulterior parcurgerii procesului de selecție a tehnologiei și amplasamentului, în septembrie 2022, odată cu aprobarea de către AGA a strategiei de implementare a proiectului. În 2023 și 2024, au fost parcurse etapele inițiale de analize tehnice FEED 1 și FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfășurat misiuni independente de evaluare ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse și au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Etapa FEED 2 a fost finalizată conform graficului și la un buget inferior celui estimat inițial.

Nuclearelectrica a anunţat, în 12 februarie 2026, că acționarii au aprobat decizia finală de investiție în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești. "Prin această decizie, România marchează cel mai avansat demers la nivel european, în dezvoltarea unui proiect SMR și are la bază o serie de condiții suplimentare menite să stabilească un cadru de sprijin și de cooperare solid, la nivel de parteneriate și autorități, în scopul dezvoltării și implementării optime a proiectului", se arată într-un comunicat al companiei.

"Decizia Finală de Investiție pentru proiectul SMR de la Doicești marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare, consolidând poziționarea României în prima linie a noii industrii nucleare europene. Înlocuim 600 MW dintr-o fostă termocentrală cu 462 MW de energie curată, stabilă și predictibilă. Aproximativ 4.000 de locuri de muncă vor fi generate în faza de dezvoltare, în construcție, producție și asamblare de componente, iar pe termen lung vorbim despre locuri de muncă stabile, bine plătite și despre dezvoltarea unei industrii românești pe orizontală. În următoarele șase luni, proiectul intră într-o etapă de structurare financiară și consolidare a parteneriatelor, perioadă în care vor fi definite mecanismele de finanțare și vor fi avansate discuțiile cu potențialii investitori pentru faza de execuție. Proiectul de la Doicești este despre România care construiește, produce și își consolidează poziția în Europa." – Bogdan Ivan, Ministrul Energiei

"Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești este proiectul prin care România se poziționează pe harta internațională a industriei nucleare, prin know-how și dezvoltarea lanțului de aprovizionare, într-o etapă a tranziției energetice în care, la nivel global și european, reactoarele modulare reprezintă o soluție în asigurarea securității și independenței energetice. Rapoartele internaționale confirmă că portofoliul global SMR a crescut cu 65% din 2021 până la o capacitate planificată de 22 gigawați. Așadar, la nivel global, SMR-urile au devenit o realitate a siguranței în aprovizionare și a decarbonizării: acceptată, dezvoltată, accelerată." – Cosmin Ghiță, Director General SN Nuclearelectrica SA

Finanţarea proiectului

Din punct de vedere al finanțării, Nuclearelectrica a contribuit la capitalul social al companiei de proiect RoPower cu suma de 4 milioane EUR, similar partenerului Nova Power &Gas.

Suplimentar, în baza hotărârilor acționarilor SNN, implicit în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN nr. 8/19.07.2024, acționarii SNN (statul roman și alti acționari) au aprobat: „majorarea plafonului împrumutului acordat de SNN (în calitate de creditor/împrumutător), în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, până la concurenta sumei de 243,000,000 USD și, totodată, aprobarea încheierii, de către SNN, în calitate de împrumutător/creditor, a Actului adițional nr. 3 la Contractul Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea că accesarea acestui împrumut se vă face de către Societatea RoPower Nuclear S.A. (împrumutatul) numai în măsură în care nu se vă putea asigura finanțarea Proiectului SMR de la Doicești din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare.”

În prezent, datoria RoPower Nuclear este integral față de Nuclearelectrica, însă Nuclearelectrica are asigurate metode de recuperare a datoriei prin valorificarea producției de energie electrică, livrabile și drept de proprietate intelectuală, măsuri care fac parte din gestionarea riscurilor financiare, aspecte perfect normale unui astfel de proiect, a explicat Nuclearelectrica.

Potrivit informaţiilor din spaţiul public, sumele cheltuite până acum au fost direcţionate către: