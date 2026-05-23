Atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. RO-Alert emis în nordul județului Tulcea

În dimineața zilei de sâmbătă, 23 mai, Rusia a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 09:05, în spațiul aerian ucrainean, un grup de ținte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, în proximitatea frontierei naționale a României.

Tulcenii, avertizați prin mesaj RO-Alert

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 09:28”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Apărării Naționale.

Alerta aeriană a încetat la ora 09:53.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian.

„MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea”, se mai arată în comunicatul ministerului.

În același timp, Ucraina a lansat atacuri cu peste 300 de drone în Rusia, în noaptea de vineri spre sâmbătă.