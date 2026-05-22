NATO simulează un atac asupra României și activează Articolul 5 în cadrul unui exercițiu. Cum reacționează aliații

NATO a pus în aplicare un scenariu menit să-i evalueze capacitatea de reacție și coordonare. Aliații au simulat un atac asupra României, în cadrul exercițiului militar Trojan Footprint 2026, desfășurat pe flancul estic. În simulare, trupe ale unui stat ostil au pătruns pe teritoriul țării și au ocupat o clădire abandonată, transformată într-un punct de producție pentru drone folosite în atacuri hibride.

În contextul acestui scenariu, a fost activat Articolul 5 al NATO, mecanismul de apărare colectivă prin care statele membre intervin în sprijinul unui aliat atacat. Ca reacție, România a primit sprijin din partea forțelor aliate, iar operațiunea de răspuns a inclus intervenția militarilor români și italieni din structurile de operațiuni speciale.

Batalionul 53 Comando Bacău, alături de forțele speciale italiene

Potrivit exercițiului, operatori din Batalionul 53 Comando Bacău, alături de membri ai forțelor speciale italiene, au fost trimiși să se infiltreze în clădirea controlată de inamic. Misiunea lor a fost să identifice și să elimine combatanții ostili, dar și infrastructura folosită pentru fabricarea dronelor.

După neutralizarea forțelor inamice din interiorul clădirii, trupele participante au distrus și dronele considerate o amenințare pentru teritoriul României, conform scenariului pregătit pentru exercițiu.

Un ofițer din Batalionul 53 de Comando Bacău a explicat: „Vorbim despre interoperabilitate cu partenerii străini și de a efectua acțiuni defensive la granița estică a NATO, în vederea creșterii de descurajare a potențialilor agresori”.

Trojan Footprint 2026

Trojan Footprint 2026 este considerat cel mai amplu exercițiu de operațiuni speciale organizat de NATO pe flancul estic. Scopul principal al antrenamentului este creșterea capacității de reacție în cazul unor amenințări externe și consolidarea cooperării dintre armatele aliate.

Exercițiul „Trojan Footprint” a fost lansat în 2016 și are loc o dată la doi ani. În cadrul acestuia participă toate structurile majore ale armatei americane, inclusiv Forțele Aeriene, Marina, Armata, Corpul de Infanterie Marină și Forțele Spațiale, împreună cu aliați NATO. Prin astfel de antrenamente comune, statele participante urmăresc să își îmbunătățească coordonarea și pregătirea pentru eventuale situații de criză în regiune, potrivit B1TV.

