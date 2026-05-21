DCNews Stiri Asociația Leviatan lansează Academia Excelenței ca Obișnuință (AECO), primul centru dedicat adoptării BIM de către profesionişti şi autorități publice din România 
Data publicării: 21 Mai 2026

Asociația Leviatan lansează Academia Excelenței ca Obișnuință (AECO), primul centru dedicat adoptării BIM de către profesionişti şi autorități publice din România 
Autor: DC News Team

ECO_comunicat_2_v1_final Foto: Leviatan Group
Cu 2028 ca termen-limită pentru BIM obligatoriu în proiectele publice, industria construcțiilor din România are mai puțin de doi ani să se pregătească. În acest context, Asociația Leviatan lansează Academia Excelenței ca Obișnuință (AECO), primul centru dedicat adoptării BIM de către profesionişti şi autorități publice din România.  

Inițiativa reunește organizațiile Leviatan Group, Tesseract Architecture, TRIPTIC Architecture & Engineering, Ghallard SYS, Graitec România și Mușat & Asociații, pionieri în utilizarea BIM, care acoperă prin expertiza lor complementară întregul spectru al realizării unui proiect de construcții, de la proiectare și execuție la dirigenție de șantier, mentenanță și tehnologie, Mușat & Asociații completând acest ecosistem prin perspectiva juridică necesară pentru implementarea proiectelor. 

„Academia Excelenței ca Obișnuință nu este un răspuns la o tendință, ci la o realitate. Astăzi, toți vorbesc despre BIM și chiar dacă s-au făcut progrese în ultimii ani, implementarea rămâne încă fragmentată. Certificarea BSI Kitemark™ pentru BIM ne-a confirmat că excelența digitală se construieşte prin procese şi cultură, nu doar prin tehnologie. Vrem ca ceea ce am învățat în proiecte complexe să devină patrimoniul întregii industrii”, a declarat Cătălin Podaru, Fondator şi CEO Leviatan Group.

În cadrul academiei, vor fi organizate cursuri atât pentru profesioniştii din mediul privat, precum arhitecți, ingineri, manageri de proiect, consultanți, cât şi pentru funcționarii publici implicați în achiziția sau urmărirea proiectelor. Abordarea este deliberat practică: module de 1–2 zile, studii de caz extrase din proiecte reale, fără supraîncărcare teoretică. Fiecare modul va fi susținut de experți din companiile fondatoare, cu experiență directă în implementarea BIM în proiecte de apărare, sănătate, educație şi administrație publică. 

Academia va produce şi ghiduri de bune practici care standardizează colaborarea între discipline, definesc responsabilitățile fiecărui actor şi elimină zonele gri care generează conflicte şi pierderi de informație în proiectele complexe. Totodată, activitatea academiei va include și componenta de formare profesională avansată, prin implicarea directă în cursurile de certificare BIM organizate de Graitec România, unde studiile de caz din execuția reală vor completa pregătirea tehnică cu aplicabilitate concretă.  

Partenerii fondatori ai AECO își propun și inițierea unei relații de colaborare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și cu alte instituții publice cu responsabilități și atribuții legale în domeniul proiectării și al construcțiilor, în scopul realizării unor proiecte pilot stabilite împreună cu autorități locale, astfel încât bunele practici AECO să devină referință la nivel național, nu doar în mediul privat. Prima serie de cursuri este planificată pentru trimestrul al doilea al anului 2026. Pentru mai multe detalii despre organizarea cursurilor și înscrieri, urmăriți site-ul Asociației Leviatan. 

Despre partenerii fondatori ai AECO

Leviatan Group, Tesseract Architecture, TRIPTIC Architecture & Engineering, Ghallard SYS, Graitec România și Mușat & Asociații sunt organizații care reunesc expertiză complementară în proiectare, execuție, consultanță în construcții, tehnologie, implementare digitală în construcții și consultanță în toate sectoarele avocaturii de business. Prin experiența acumulată în proiecte complexe şi prin contribuția lor la dezvoltarea şi aplicarea metodologiei BIM, partenerii fondatori ai AECO susțin crearea unui cadru comun de învățare şi bune practici pentru creşterea standardului digital în industrie.

