DCNews Stiri Ciprian Ciucu transformă Bucureştiul în şantier, Titi Aur reacţionează. "Va fi doar o încurcătură generală"
Data publicării: 20 Mai 2026

EXCLUSIV Ciprian Ciucu transformă Bucureştiul în şantier, Titi Aur reacţionează. "Va fi doar o încurcătură generală"
Autor: Florin Răvdan

ciprian ciucu, primarul capitalei Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că vor fi deschise mai multe şantiere în Bucureşti, motiv pentru care disconfortul va fi ridicat în următorii ani.

"De ce sunt atât de multe şantiere deschise în acelaşi timp în Bucureşti. Ştiu, disconfortul creat în special în trafic în această perioadă este mare. Îmi pare rău pentru acest lucru şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră, căci vor urma câţiva ani, nu foarte mulţi, în care vom deschide şi vom închide succesiv mai multe şantiere", a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook. 

La DC Conducem, Titi Aur a menţionat planul lui Ciprian Ciucu şi a pus o întrebare cheie. Aceste şantiere sunt parte dintr-un masterplan care să rezolve mai multe probleme ale oraşului sau nu? 

Totul a pornit de la o discuţie despre semafoarele din Capitală. Unele semafoare pentru pietoni au o durată mare pe culoarea roşie, iar asta îi face pe pietoni să traverseze ilegal, punându-se şi în pericol. 

"Ajungem la discuția de drumul prietenos, drumul logic, semnalizările, semaforizările care trebuie adaptate și readaptate conform realității din teren. Pentru că atunci când ai exagerări de astea, să zic exces de zel din punctul ăsta de vedere – adică lasă-l, domnule, să stea pe roșu că trebuie să treacă pietonii –, păi dacă-l ții pe ăla trei minute, păi ăla va fi tentat să facă ceva. Când a ieșit din zonă și știe că... va fi tentat să forțeze, va fi tentat și, de fapt, când se întâmplă un accident, poți să constați, dar nu constată nimeni. că autorul moral de fapt al accidentului... Autorul legal e ăla că a forțat, a lovit pietonul, a omorât copilul pe trecerea de pietoni, dar de fapt autorul moral este exact sistemul care din spate n-a gândit, n-a făcut, n-a aplicat lucrurile logic.

Și ce spun eu face referire la cât de lată, cât de îngustă e șoseaua, câte benzi faci, cum faci încadrările și cum faci presemnalizările, cum faci semaforizarea. Practic, cum faci – după cum spuneam – acel, acel master plan prin care pentru București ar trebui un master plan, o sistematizare generală făcută, pusă, calculată", a declarat Titi Aur. 

Întrebare cheie pentru Ciprian Ciucu

"Apropo de asta, îl auzeam pe domnul primar Ciucu acum de curând că Bucureștiul va fi în următorii cinci ani un mare șantier și își asumă asta. Eu aș veni cu întrebarea către domnul primar: acest mare șantier va fi și conform unui master plan de sistematizare și de eficientizare a circulației sau va fi doar un șantier ca să fie șantier? Că dacă tot intri într-un șantier de ăsta, n-ar fi fost foarte interesant să ai și un master plan de sistematizare adevărată a circulației în oraș și să faci unde trebuie și benzile, și semafoarele, și presemnalizările, și toate? Dacă tot... Am înțeles, este foarte în regulă. Acuma n-am înțeles dacă sistematizarea va fi doar pentru țevi, conducte, rețele și altele, sau va fi și pentru străzi, trotuare, semafoare – n-am înțeles dacă șantierul ăsta mare va fi pentru ambele.

Cert este că, din ce, din ce știu eu acum, pentru București încă nu există un adevărat master plan, un adevărat plan de sistematizare, de eficientizare și de dirijare a circulației cu adevărat. Și iarăși, așa cum spun despre problema mare a siguranței rutiere, până când nu vom avea un organism care să coordoneze siguranța rutieră (acum vorbim de București), până când nu vom avea o sistematizare adevărată făcută după un plan care să includă tot-tot-tot – dar începând de la intrările în localitate, cu inclusiv centura Bucureștiului și până în centrul Bucureștiului și invers –, aplicarea poate să se facă în etape, că nu poți să faci în cinci minute tot sau nu poți să faci odată tot, dar să știi ce urmează. Pentru că altfel, a face doar anumite semafoare să zic eficiente, dar de fapt nu le legi și cu restul, și nu le legi și cu... nu va ieși mare lucru, ci va fi doar o încurcătură generală", a completat Titi Aur.

