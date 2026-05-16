Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Zeci de şoferi, amendaţi de poliţişti pentru zgomotul pe care l-au produs în traficul din Capitală
Data publicării: 16 Mai 2026

Zeci de şoferi, amendaţi de poliţişti pentru zgomotul pe care l-au produs în traficul din Capitală
Autor: Tiberiu Vasile

masini trafic bucuresti foto pexels
Zeci de șoferi au fost sancționați în urma unei razii de amploare desfășurate în București, polițiștii aplicând amenzi de peste 44.000 de lei pentru comportament agresiv în trafic și modificări neomologate.

Zeci de şoferi au fost amendaţi de poliţişti, în noaptea de vineri spre sâmbătă de poliţişti, pentru zgomotul pe care l-au produs în traficul din Bucureşti, în cadrul unei ample acţiuni coordonată de Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), ce a urmărit prevenirea accidentelor produse pe fondul comportamentului agresiv la volan, precum şi diminuarea disconfortului fonic produs de autovehiculele cărora le-au fost efectuate modificări neomologate la sistemul de evacuare.

Potrivit unei informări transmisă de IGPR, în urma controalelor, agenţii de poliţie au aplicat în total 54 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 44.000 de lei, un număr de 13 dintre sancţiuni fiind pentru modificări neomologate aduse autovehiculelor.

Poliţiştii au reţinut mai multe permise și certificate de înmatriculare

De asemenea, poliţiştii au reţinut un număr de cinci permise de conducere pentru comportament agresiv în trafic, în timp ce inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, care au participat la această acţiune, au suspendat 27 de certificate de înmatriculare şi 13 seturi de plăcuţe cu numărul de înmatriculare, pentru deficienţele tehnice constatate.

Printre cei sancţionaţi se află o tânără de 23 de ani, care a primit o amendă de 8.000 de lei după ce a accelerat repetat motorul maşinii pe care o conducea pe Calea Victoriei, precum şi un motociclist în vârstă de 34 de ani, care a fost sancţionat cu amendă în valoare de 1.215 lei, după ce a fost prins, tot pe Calea Victoriei, conducând o motocicletă cu modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare noxe, conform Agerpres. 

