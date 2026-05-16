Subcategorii în Sport

DCNews Sport Gigi Becali, mărturie în lacrimi: Aș muri pe loc ca s-o mai văd!
Data publicării: 16 Mai 2026

Gigi Becali, mărturie în lacrimi: Aș muri pe loc ca s-o mai văd!
Autor: Andrei Itu

gigi-becali-4_08306700 Sursa foto: Agerpres
Gigi Becali a făcut o nouă confesiune emoționantă despre bunica sa, care a trăit până la vârsta de 97 de ani.

Gigi Becali a vorbit cu multă emoție despre dorul profund pe care îl poartă bunicii sale. Finanțatorul FCSB a spus că iubirea primită de la ea a fost mai mare decât orice altă afecțiune din viața lui.

Gigi Becali: „Cel mai mare dor îmi este de bunica mea. Aș muri pe loc ca să pot s-o văd”

„Cel mai mare dor îmi este de bunica mea. Câteodată stau în biserică în genunchi și-mi aduc aminte de ea. Câteodată așa îmi este dor de ea, încât aș muri pe loc ca să pot s-o văd. Atât de dor îmi e de ea. Nu mai țin cont de viața mea, atât de mare este dorul față de bunica mea. Vreau s-o văd pe ea! Plâng pentru ea că vreau s-o văd. Nimeni nu m-a iubit niciodată așa cum o făcea ea. Ea iubea cât toată lumea la un loc, cât mamă, tată și surori. Nimic nu se compara cu iubirea ei. Mă diviniza…”, a povestit Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Gigi Becali a mai spus că bunica lui s-a confruntat cu o boală gravă în ultimii 25 de ani de viață. Latifundiarul din Pipera afirmă că dragostea pentru el a ținut-o mai mult în viață decât s-ar fi așteptat.

Gigi Becali: „Bunica mea întoarcea moartea doar pentru mine, ca să nu sufăr eu pentru ea” 

„A trăit 97 de ani și de pe la 70 de ani tot spunea că o să moară, că e bolnavă. Când puneam eu mâna pe ea și îi făceam masaj la ceafă și la spate, își revenea. Apoi spunea «Mi-a făcut masaj băiatul meu și m-a scăpat de la moarte». Eu nu înțelegeam atunci, dar ideea este că dragostea era atât de mare încât întorcea moartea. Eu când îi făceam masaj plângeam, pentru că mi-e frică să nu moară. Bunica mea întoarcea moartea doar pentru mine, ca să nu sufăr eu pentru ea. Dragostea întoarce moartea. Este cea mai puternică!”, a mai spus Gigi Becali.

