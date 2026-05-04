Inter, campioană pe vibe „Made in Romania”: Cristi Chivu a făcut show în vestiar pe melodia care a cucerit Italia / Video

Echipa Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a câștigat al 21-lea titlu după succesul contra Parmei, scor final 2-0. Golurile au fost înscrise de Marcus Thuram, în minutul 45+1 și Mkhitaryan, în minutul 80.

Cristi Chivu dansează pe ”Made in Romania” în vestiarul lui Inter

După fluierul final s-a dat startul petrecerii pe teren, totul culminând apoi în vestiar, unde Cristi Chivu s-a dezlănțuit, dansând pe melodia ”Made in Romania”, alături de fotbaliști.

Cristi Chivu a reușit să câștige primul titlu la seniori din cariera de antrenor. Mai mult, el a intrat deja în istoria Serie A, devenind primul antrenor străin care câștigă campionatul italian de fotbal, după o perioadă de 16 ani. Jose Mourinho a fost ultimul care a reușit acest lucru, tot cu Inter, în sezonul 2009/2010, atunci când pe teren evolua chiar Cristi Chivu.

De asemenea, Cristi Chivu are trei titluri cu Inter şi ca fotbalist, în anii 2008, 2009 şi 2010.

Chivu poate realiza dubla dacă o învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei

Inter Milano are şansa de a face eventul în acest sezon, dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei, pe data de 13 mai 2026, pe Stadio Olimpico din Roma.