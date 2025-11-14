Decizia lui Cristiano Ronaldo, după ce s-a strâmbat la arbitru, iar scenele au făcut înconjurul lumii

În meciul Irlanda – Portugalia, preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, scor final 2-0, Cristiano Ronaldo l-a lovit cu cotul pe fundașul irlandez Dara O’Shea, într-o fază din careul advers. Inițial, Ronaldo a primit cartonaș galben, dar după revizuirea fazei prin VAR, arbitrul a schimbat decizia și i-a dat cartonaș roșu direct pentru comportament violent.

Gesturi reprobabile făcute de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo l-a ironizat pe arbitru cu o expresie facială. Apoi, i-a aplaudat pe fanii irlandezi care l-au huiduit tot meciul.

După cartonașul roșu primit, i-a dat banderola de căpitan lui Bernardo Silva, în timp ce ieșea de pe teren vociferând. Ronaldo nu va putea juca împotriva Armeniei, care va fi decisiv pentru ecuația calificării la CM 2026.

Decizia lui Ronaldo, a doua zi după "show-ul" din Irlanda - Portugalia

Vineri, presa portugheză a titrat că fotbalistul a cerut Federației Portugheze de Fotbal să părăsesască cantonamentul echipei, o decizie care i-a fost aprobată.

VIDEO

Ronaldo riscă să rateze și meciuri de la Cupa Mondială 2026, dacă Portugalia se califică

Ronaldo riscă să rateze nu doar un meci de calificare pentru CM 2026, ci și unele partide din viitorul Campionat Mondial, dacă suspendarea va fi una mai mare. Plus, reputația lui poate avea de suferit din cauza criticilor mediatic și a gestulurilor controversate.

Vezi și - Cristiano Ronaldo, destăinuiri despre "iadul" prin care a trecut: "Ești prost? Mă închideam în cameră"

Prin urmare, pentru că a primit cartonaș roșu, Cristiano Ronaldo este automat suspendat pentru următorul meci de calificare (Portugalia – Armenia). Conform regulamentului FIFA, pentru o infracțiune considerată „comportament violent” (elbow, agresiune), suspendarea poate fi de minimum 3 partide.

Dacă suspendarea este mai mare și nu poate fi efectuată complet în meciurile de calificare, se poate transfera la Campionatul Mondial 2026, adică Ronaldo ar putea lipsi la începutul turneului.

Vezi și - Cupa Mondială 2026: Franța s-a calificat, Portugalia a pierdut în Irlanda. Rezultatele partidelor de joi