Jose Mourinho, noul antrenor al echipei Benfica Lisabona

Jose Mourinho este noul antrenor al echipei de fotbal Benfica Lisabona, a anunţat joi vicecampioana Portugaliei, citată de AFP.



"Simt multe emoţii, dar cred că experienţa mă va ajuta să le controlez", a comentat Mourinho în timpul prezentării sale de presă la centrul de antrenament al Benfica din suburbiile sudice ale Lisabonei.



"Sunt antrenorul unuia dintre cele mai mari cluburi din lume. Vreau să mă concentrez pe această misiune, pe plăcerea de a face ceva cu adevărat interesant", a adăugat el.



În vârstă de 62 de ani, Jose Mourinho s-a despărţit luna trecută de Fenerbahce Istanbul, care a pus capăt mandatului tehnicianului portughez pe malul Bosforului la două zile după eliminarea în play-off-ul Ligii Campionilor, chiar în faţa Benficăi Lisabona.

Jose Mourinho și-a început cariera de antrenor la Benfica





Fostul antrenor al echipelor Chelsea, Real Madrid şi Inter Milano şi-a început cariera de tehnician în septembrie 2000, la Benfica, pe care a pregătit-o pentru scurt timp, doar unsprezece meciuri, înainte de a pleca la modesta Uniao de Leiria, apoi la rivala FC Porto, pe care a condus-o la câştigarea Ligii Campionilor în 2004. Mourinho a cucerit Liga Campionilor şi cu Inter Milano în 2010.



"Au trecut 25 de ani, dar nu am venit să-mi sărbătoresc cariera", a spus el joi, considerând că este "mai viu ca niciodată".



Benfica l-a demis pe antrenorul Bruno Lage imediat după înfrângerea suferită la Lisabona în faţa echipei azere Qarabag (2-3), marţi, în prima etapă a Ligii Campionilor.

