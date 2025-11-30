Cristi Chivu, faza zilei după meciul Pisa - Inter: ”Nu este Big Brother, să fim filmați!”

La interviul de după meciul câștigat de Inter, cu scorul de 0-2, pe terenul nou-promovatei Pisa, antrenorul român Cristi Chivu a făcut mai multe declarații.

După ce presa italiană a vehiculat o relație tensionată a lui Cristi Chivu cu Lautaro Martinez, starul argentinian l-a îmbrățișat pe antrenor după ce l-a schimbat la Pisa.

Cristi Chivu, despre Lautaro Martinez: ”Eu îl îmbrățișez zilnic”



La un flash-interviu, de după meciul Pisa - Inter Milano, lui Cristi Chivu i s-a zis că momentul în care Lautaro Martinez îl îmbrățișează a devenit viral pe rețelele sociale. Antrenorul român a replicat într-un mod savuros.

”Eu îl îmbrățișez zilnic, păcat că nu sunt camere în jur. Nu este Big Brother, să fim filmați. Eu fac lucrurile astfel. Vorbesc cu fiecare în parte în fiecare zi, îl îmbrățișez pe fiecare în parte în fiecare zi.

Lautaro este un campion, care vrea să ajute grupul. Sunt fericit pentru el și pentru echipă, pentru că a avut reacția pe care a avut-o”, a spus Cristi Chivu, citat de fcinternews.

Inter, la doar un punct în spatele rivalei AC Milan, în Serie A

După victoria cu Pisa, Inter a acumulat 27 de puncte în 13 etape din Serie A și se situează pe locul 3, la un punct în spatele rivalei din oraș AC Milan.

