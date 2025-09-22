Nota primită de Cristi Chivu în urma rezultatului Inter - Sassuolo

Inter a câștigat cu scorul de 2-1, meciul disputat în Serie A contra celor de la Sassuolo. Pentru moment, antrenorul Cristi Chivu a mai scăpat de presiunea rezultatelor. Totodată, el a primit nota 6,5 de la italienii de la TuttoMercatoWeb.com

În vârstă de 44 de ani, Cristian Chivu a câștigat al doilea meci din Serie A în acest sezon, după ce Inter a învins, la limită, scor 2-1, pe Sassuolo, într-un meci contând pentru etapa a patra.

”A pregătit bine meciul și a obținut victoria de care avea atâta nevoie”

Jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb.com i-au oferit tehnicianului român nota 6,5.

”A pregătit bine meciul și a obținut victoria de care avea atâta nevoie. Schimbările pe care le-a făcut au avut un impact mai mic decât cel scontat, dar echipa a compensat prin unitate.

Singura problemă: golul încasat, cel care a stricat un meci ce putea fi perfect”, a arătat sursa citată.

Victoria o aduce pe Inter la 6 puncte în Serie A. Echipa de pe Giuseppe Meazza se află pe locul 10 în clasament.

Ce a declarat Chivu

”Cel mai important lucru este victoria. Aveam nevoie să câștigăm, ne lipseau victoriile, dar am reușit o prestație bună. Puteam închide jocul mai devreme, dar portarul lor a fost într-o formă incredibilă.

Am încercat să jucăm fotbalul nostru și ne-a ieșit, dar cred că Inter poate juca mai bine. Nu este ușor să desfaci o apărare densă și care joacă aproape de propria poartă, dar am dat dovadă de caracter și determinare”, a declarat Cristi Chivu, la DAZN.