Fotbaliştii de la ARO Muscelul Câmpulung, la "şcoală". Li s-au predat noile reguli din fotbal

"În sala de conferințe a Asociației Județene de Fotbal Argeș, a avut loc în această dimineață (miercuri, 8 octombrie 2025) întâlnirea jucătorilor și conducerii echipei de fotbal ARO Câmpulung cu arbitrii din lotul de Superligă, Iulian Călin și Romică Bârdeș. Cei doi arbitri le-au vorbit jucătorilor despre noile modificări apărute la ”legile jocului”, Iulian Călin referindu-se, în mod special, la situația în care ”portarul are în control mingea și nu o repune în joc în cel mult 8 secunde” – drept pentru care echipa adversă va beneficia de un corner și faptul că ”doar căpitanul de echipă mai poate discuta pe teren cu arbitri” – o nouă politică UEFA pentru a gestiona relația dintre arbitri și jucători pe teren, pentru a îmbunătăți comunicarea în jurul deciziilor arbitrilor și pentru a încuraja încrederea reciprocă", au transmis cei de la ARO pe site-ul oficial.

"Pe parcursul celor aproximativ 60 de minute cât a ținut întâlnirea, cei doi arbitri argeșeni au exemplificat și anumite situații limită, venind cu imagini concludente în acest sens. Întâlnirea de astăzi a fost una interactivă, Iulian Călin și Romică Bârdeș discutând deschis cu jucătorii pe marginea diferitelor cazuri care pot apărea pe parcursul unui joc, ba chiar și după fluierul de final al arbitrului", au mai transmis aceştia.