Edi Iordănescu ar putea da lovitura carierei după ce a părăsit-o pe Legia. Oferta e pe masă

Prima variantă pentru Edi Iordănescu a apărut din Arabia Saudită, unde a fost dorit și înainte să o preia pe Legia, când a ales, totuși, să mai aștepte pentru o ofertă din Europa.

Se pare că există interes și din Europa, ba chiar dintr-un campionat de top, pentru Edi Iordănescu.

Polonezii de la Goal, citați de Digi Sport, scriu că Genoa i-a făcut o ofertă lui Edi Iordănescu, după ce l-a dat afară pe Patrick Vieira. Edi Iordănescu este un antrenor pe placul lui Dan Șucu, omul de afaceri care a vrut, la un moment dat, să-l aducă pe banca Rapidului.

Genoa se află într-o situație dificilă, fiind pe ultimul loc în Serie A, campionatul Italiei.

Pe lista lui Genoa se mai află Roberto D'Aversa, italianul de 50 de ani care a retrogradat cu Empoli în Serie B sezonul trecut, și Paolo Vanoli, care a fost la Torino sezonul trecut și este liber de contract din mai.