Data publicării: 10:19 10 Oct 2025

Un fotbalist care a jucat la FC U Craiova și-a rupt gâtul în timpul unui meci - VIDEO în articol
Autor: Doinița Manic

Un fotbalist care a jucat la FC U Craiova și-a rupt gâtul în timpul unui meci - VIDEO în articol Sursa: Pexels
 

Un fotbalist şi-a rupt gâtul după ce a intrat într-un panou publicitar în timpul unui meci.

Fotbalistul Samuel Asamoah și-a fracturat gâtul în weekend, după ce a intrat într-un panou publicitar în timpul unui meci pentru echipa Guangxi Pingguo, din liga secundă chineză, scrie CNN.

Samuel Asamoah a jucat și pentru FCU Craiova. El a ajuns în România în anul 2021, dar după ce FCU Craiova a retrogradat, a prins un transfer în China, la Qingdao Red Lions, ca ulterior să ajungă la Guangxi Pingguo FC, club la care este legitimat și în prezent.

Fotbalistul riscă să rămână paralizat

Incidentul a avut loc duminică, atunci când Asamoah a fost împins în afara terenului în urma unui duel cu un adversar, aproape de tușă. El s-a izbit cu capul de panourile care înconjurau terenul, fiind ulterior transportat de urgență la spital.

Luni, clubul Guangxi Pingguo a transmis într-un comunicat că Asamoah a suferit „dislocări și fracturi ale vertebrelor cervicale”, precum și compresie nervoasă. Totodată, medicii au avertizat că jucătorul se află în pericol de „paraplegie de nivel înalt”, adică pierderea capacității de a-și folosi partea inferioară a corpului.

Clubul a adăugat că mijlocașul va fi indisponibil pentru restul sezonului, iar cariera sa profesională este incertă.

Fotbalistul care l-a împins pe Samuel Asamoah a primit cartonaș galben

Miercuri, Guangxi Pingguo a revenit cu o actualizare, anunțând că operația lui Asamoah a fost un succes, iar fotbalistul în vârstă de 31 de ani se află în stare stabilă și se recuperează. Clubul a publicat și o fotografie din spital, în care Asamoah apare cu ambele degete mari ridicate, semn că este conștient și optimist.

Mijlocașul echipei Chongqing Tonglianglong, Zhang Zhixiong, a primit cartonaș galben pentru împingerea care a dus la accidentare. În raportul arbitrului se menționează că faultul lui Zhang a fost „de natură imprudentă”, dar nu a atins nivelul unei infracțiuni grave sau al unui comportament violent.

Raportul a mai precizat că panourile publicitare din jurul terenului respectă standardele internaționale.

Un alt fotbalist a murit luna trecută în urma unui incident similar

Clubul Chongqing Tonglianglong a emis, la rândul său, un comunicat de scuze adresat lui Asamoah, din partea echipei și a jucătorului Zhang. Reprezentanți ai clubului și Zhang însuși l-au vizitat pe internaționalul togolez la spital.

Acest incident vine la scurt timp după moartea jucătorului englez Billy Vigar, în vârstă de 21 de ani, care a suferit o „leziune cerebrală gravă” într-un accident similar luna trecută. Fostul jucător al Academiei Arsenal a murit după ce s-a izbit de un zid aflat lângă teren.

