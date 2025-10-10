Un fotbalist care a jucat la FC U Craiova și-a rupt gâtul în timpul unui meci - VIDEO în articol

Un fotbalist şi-a rupt gâtul după ce a intrat într-un panou publicitar în timpul unui meci.
Fotbalistul Samuel Asamoah și-a fracturat gâtul în weekend, după ce a intrat într-un panou publicitar în timpul unui meci pentru echipa Guangxi Pingguo, din liga secundă chineză, scrie CNN.
Samuel Asamoah a jucat și pentru FCU Craiova. El a ajuns în România în anul 2021, dar după ce FCU Craiova a retrogradat, a prins un transfer în China, la Qingdao Red Lions, ca ulterior să ajungă la Guangxi Pingguo FC, club la care este legitimat și în prezent.
Incidentul a avut loc duminică, atunci când Asamoah a fost împins în afara terenului în urma unui duel cu un adversar, aproape de tușă. El s-a izbit cu capul de panourile care înconjurau terenul, fiind ulterior transportat de urgență la spital.
Luni, clubul Guangxi Pingguo a transmis într-un comunicat că Asamoah a suferit „dislocări și fracturi ale vertebrelor cervicale”, precum și compresie nervoasă. Totodată, medicii au avertizat că jucătorul se află în pericol de „paraplegie de nivel înalt”, adică pierderea capacității de a-și folosi partea inferioară a corpului.
Clubul a adăugat că mijlocașul va fi indisponibil pentru restul sezonului, iar cariera sa profesională este incertă.
Miercuri, Guangxi Pingguo a revenit cu o actualizare, anunțând că operația lui Asamoah a fost un succes, iar fotbalistul în vârstă de 31 de ani se află în stare stabilă și se recuperează. Clubul a publicat și o fotografie din spital, în care Asamoah apare cu ambele degete mari ridicate, semn că este conștient și optimist.
Mijlocașul echipei Chongqing Tonglianglong, Zhang Zhixiong, a primit cartonaș galben pentru împingerea care a dus la accidentare. În raportul arbitrului se menționează că faultul lui Zhang a fost „de natură imprudentă”, dar nu a atins nivelul unei infracțiuni grave sau al unui comportament violent.
Raportul a mai precizat că panourile publicitare din jurul terenului respectă standardele internaționale.
Clubul Chongqing Tonglianglong a emis, la rândul său, un comunicat de scuze adresat lui Asamoah, din partea echipei și a jucătorului Zhang. Reprezentanți ai clubului și Zhang însuși l-au vizitat pe internaționalul togolez la spital.
Acest incident vine la scurt timp după moartea jucătorului englez Billy Vigar, în vârstă de 21 de ani, care a suferit o „leziune cerebrală gravă” într-un accident similar luna trecută. Fostul jucător al Academiei Arsenal a murit după ce s-a izbit de un zid aflat lângă teren.
de Val Vâlcu