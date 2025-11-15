România pierde cu Bosnia în preliminariile CM2026 şi ratează locul 2 în grupă. Locul la baraj, asigurat de Liga Naţiunilor

România a început mai bine meciul şi a deschis scorul prin Daniel Bîrligea, care a transformat în gol pasa venită de la Valentin Mihăilă. Dennis Man a avut două ocazii mari de gol în prima repriză, însă şuturile sale s-au dus peste poartă.

Edin Dzeko a adus egalarea pentru Bosnia imediat după pauză, cu un şut din careu. Mircea Lucescu l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea cu Denis Drăguş în minutul 65, însă trei minute mai târziu atacantul a fost eliminat direct după un fault dur.

În minutul 79, bosniacii au reuşit să profite de avantajul omului în plus şi au trecut la conducerea partidei. Bajraktarevic a prins un şut perfect, iar mingea s-a dus direct în vinclul porţii apărate de Ionuţ Radu. În prelungirile partidei, Bosnia a marcat din nou, prin Tabakovic, după ce acelaşi jucător trimisese în bară la aceeaşi fază.

Scor final, 3-1 pentru Bosnia, iar România pleacă îngenuncheată de la Zenica.

După acest rezultat, România a ratat matematic şi locul doi în grupa de calificare, care a fost adjudecat de Bosnia.

Bosnia şi Austria vor juca în ultimul meci din această grupă de calificare pentru primul loc în grupă şi pentru un bilet la Cupa Mondială.

După înfrângerea României, Republica Moldova ratează calificarea la baraj, în ciuda parcursului bun din Liga Naţiunilor.

România merge la baraj. Cine sunt posibilii adversari

Graţie parcursului perfect din Liga Naţiunilor, când a înregistrat 6 victorii în 6 meciuri, România are totuşi asigurate biletele pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial. Tricolorii vor fi în urna a 4-a la tragerea la sorţi pentru baraj, iar printre posibilii adversari se numără Italia, Ucraina, Turcia şi Ţara Galilor.

Tragerea la sorţi pentru meciurile de baraj va avea loc pe 20 noiembrie, la Zurich. Meciurile de baraj vor avea loc între 26 şi 31 martie 2025, în formatul semifinală-finală. Astfel, pentru ca România să ajungă la Campionatul Mondial, va trebui să treacă de doi adversari. În plus, semifinala va fi disputată de România în deplasare.