CFR Cluj, înfrângere umilitoare în meciul cu FC Argeș

Într-o partidă în care ardelenii au părut pierduți între propriile erori și inspirația ofensivă a gazdelor, formația lui Pelici a profitat de fiecare breșă și a transformat meciul într-o adevărată lecție de fotbal.

CFR Cluj a capotat surprinzător în fața unei echipe aflate în derivă până la această etapă, FC Argeș reușind nu doar să câștige, ci să domine categoric partida. Ardelenii au primit trei goluri în doar șase minute de joc efectiv, două înainte de pauză și unul imediat după reluare.

Penalty contestat, dar validat de VAR

FC Argeș a deschis scorul în minutul 40, când Ricardo Matos a transformat cu siguranță lovitura de la 11 metri. Penalty-ul a venit în urma unui henț comis în careu de Louis Munteanu, care a blocat cu brațul șutul lui Vadim Rață. Arbitrul Marian Barbu a cerut confirmarea din camera VAR, iar decizia a fost menținută.

Acest moment a destabilizat complet CFR-ul, care până atunci avusese câteva ocazii importante.

În prelungirile primei reprize, FC Argeș a dublat avantajul printr-un gol superb, probabil cea mai frumoasă execuție a etapei. Florin Borța a șutat violent din colțul careului mare, trimițând mingea direct în vinclu. Portarul nu a avut nicio șansă, iar tabelă arăta deja un neverosimil 2-0.

Nici nu s-a așezat bine jocul în partea secundă că ardelenii au mai încasat o lovitură. La doar câteva secunde de la reluare, în minutul 46, Adel Bettaieb a profitat de o fază de contraatac perfect dusă de piteșteni. Centrarea lui Matos l-a găsit excelent pe tunisian, care a înscris cu toate eforturile disperate ale lui Sheriff Sinyan de a bloca mingea.

CFR, ocazii, dar zero eficiență

Deși tabela arată un meci unilateral, CFR Cluj și-a creat momente bune de joc, însă norocul a lipsit cu desăvârșire.

Louis Munteanu a trimis în plasa laterală în minutul 4.

Lindon Emerllahu a lovit bara în minutul 10.

În repriza secundă, șutul excelent al lui Alin Fică din minutul 62, de la 20 de metri, a fost respins miraculos de portarul David Lazar, unul dintre oamenii meciului.

Context: două victorii pentru CFR, două eșecuri pentru Argeș

În mod paradoxal, forma celor două echipe înaintea confruntării oferea cu totul alt scenariu: CFR venea după două victorii consecutive, în timp ce FC Argeș pierduse ultimele două partide. Totuși, pe teren, diferența a fost uriașă.

În tur, piteștenii câștigaseră deja cu 2-0, iar acest nou succes confirmă sezonul foarte dificil al ardelenilor.