Charalambous şi Kopic, declaraţii după remiza albă de pe Arena Naţională

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sâmbătă seara, că în derby-ul cu Dinamo, încheiat la egalitate, scor 0-0, formaţia sa trebuia să dea mai mult, subliniind că jocul a fost sub medie.

"Am vrut să câştigăm acest meci. Nu a fost un meci prea bun din partea celor două echipe, dar prefer să vorbesc despre noi. Trebuia să dăm mai mult. A fost un joc sub medie. Într-adevăr, a fost mai bine după pauză, am controlat jocul, am avut posesie, dar nu ne-am creat ocazii. Cred că în general rezultatul este echitabil. Normal că suporterii sunt supăraţi, pentru că poziţia noastră în clasament nu este cea dorită. Şi noi suntem supăraţi", a explicat tehnicianul la postul DigiSport.

"Nu am avut mulţi jucători pe banca de rezerve astăzi, dar nu este o scuză. Am simţit la un moment dat, după primele 20 de minute ale reprizei secunde, că stăm bine şi ne-am dorit să nu primim gol. De asta Thiam a intrat abia în ultimele minute", a adăugat Charalambous.

***

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat, sâmbătă, după derbyul cu FCSB, încheiat la egalitate, scor 0-0, că este mulţumit de evoluţia jucătorilor săi deşi are sentimentul că ar fi putut câştiga această partidă.

"Sunt mulţumit de felul în care am reuşit să jucăm, de felul în care ne-am comportat pe parcursul celor 90 de minute. Dacă am fi avut nişte reacţii mai bune în anumite situaţii în ultimii 30 de metri cred că ne putem aştepta la mai multe. Sunt satisfăcut cu acest punct, dar am sentimentul că puteam să câştigăm acest meci", a declarat Kopic la televiziunile deţinătoare de drepturi.

"Ştiam că pentru cei de la FCSB e un meci foarte important, că vor încerca să câştige, că vor face tot ce pot pentru asta. Jucătorii noştri ofensivi au jucat bine jocul defensiv, dar am ratat câteva ocazii bune. În cele din urmă sunt mulţumit cu ceea ce s-a întâmplat. Am avut o anumită stabilitate în joc. Au trecut 19 etape, e normal să apară şi cartonaşele galbene şi să lipsească jucători, plus meciurile din cupă. Acum avem nevoie de recuperare şi vom avea nevoie de mai multe zile la dispoziţie. Am încercat să fim mai ofensivi, ne-am creat câteva ocazii, dar nu foarte multe", a adăugat tehnicianul croat.