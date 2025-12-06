€ 5.0919
Data actualizării: 23:12 06 Dec 2025 | Data publicării: 23:12 06 Dec 2025

Tokyo, sub amenințare: Un cutremur major ar putea provoca 18.000 de victime și pierderi uriașe
Autor: Mihai Ciobanu

cutremur-romania-martea-alba_14691300 Foto: Inquam, de Octav Ganea
 

Un cutremur major ar putea face 18.000 de victime în zona metropolitană Tokyo.

Un cutremur major care ar lovi zona metropolitană Tokyo s-ar putea solda cu 18.000 de victime şi cu pagube economice de 535 de miliarde de dolari, conform unei estimări guvernamentale, transmite sâmbătă agenţia de presă WAM.

Estimarea, realizată în scenariul unui cutremur cu magnitudinea 7,3 care ar lovi zona metropolitană, este mai puţin sumbră comparativ cu precedenta, din 2015, însă nu atinge obiectivul guvernului anunţat la acel moment, de a reduce la jumătate numărul deceselor.

Citiţi şi: Cel puțin cinci morți și zeci de răniți după cutremur, în Bangladesh

Estimarea din urmă cu zece ani indica 23.000 de decese şi pierderi economice de 95 de trilioane de yeni.

Deoarece Japonia este predispusă la dezastre naturale, guvernul intenţionează să îşi actualizeze planul de bază în vederea intensificării pregătirilor pentru dezastre, după ce va prezenta estimarea unui grup de experţi la sfârşitul acestei luni. Estimarea "s-ar putea schimba în continuare", a declarat o sursă guvernamentală, conform Kyodo News.

Cutremurul cu magnitudinea 7,3 este mai mic comparativ cu seismul cu magnitudinea 9 care a lovit nord-estul Japoniei şi a provocat multiple probleme la centrala nucleară Fukushima Daiichi în 2011.

Guvernul estimează o probabilitate de aproximativ 70% ca un astfel de cutremur să lovească Tokyo şi regiunile înconjurătoare în următorii 30 de ani, un scenariu care ar afecta milioane de persoane din zona metropolitană.

Aproximativ 400.000 de clădiri ar putea fi distruse, iar 8,4 milioane de persoane putea rămâne blocate sau s-ar putea confrunta cu dificultăţi de întoarcere acasă. 

tokyo
cutremur
