Ce arme ar putea fi fabricate în România. Beretta negociază transferul complet de tehnologie în România
Data actualizării: 14:12 03 Dec 2025 | Data publicării: 12:49 03 Dec 2025

Ce arme ar putea fi fabricate în România. Beretta negociază transferul complet de tehnologie în România
Autor: Andrei Itu

Beretta negociază transferul complet de tehnologie în România. Ce arme vor fi fabricate Beretta negociază transferul complet de tehnologie în România. Ce arme vor fi fabricate Foto: Pixabay, de Jan Marcus Trapp
 

Producătorul italian de arme, Beretta, poartă negocieri pentru transfer complet de tehnologie în România.

Astfel, a fost transmis oficial răspunsul la Cererea de Informaţii (RFI) lansată de Grupul de lucru SAFE condus de către şeful Cancelariei prim-ministrului României.

Ce arme vor fi fabricate în România

Conform unui comunicat de presă al companiei, este vorba despre fabricarea integrală în România a următoarelor produse: puşca de asalt NARP 5,56, pistolul semiautomat APX 9x19 şi aruncătorul de grenade de 40mm.

În acelaşi timp, pentru puştile cu lunetă 7,62 şi pentru mitralierele uşoare 5,56 şi 7,62, Beretta oferă producţie locală parţială. De asemenea, compania îşi exprimă disponibilitatea de a purta negocieri ulterioare pentru transfer complet de tehnologie şi pentru mitraliera compactă (submachine gun) 9x19.

"Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. a transmis oficial răspunsul la Cererea de Informaţii (RFI) lansată de Grupul de lucru SAFE condus de şeful Cancelariei Prim-Ministrului României. Documentul propune un model strategic şi cuprinzător de consolidare a capacităţilor industriale româneşti din domeniul apărării, contribuind totodată la rezilienţa ecosistemului european de apărare. Propunerea Beretta integrează producţie avansată, transfer de tehnologie şi implementare industrială pe teritoriul României, respectând în acelaşi timp cerinţele de conformitate ale Uniunii Europene şi principiile programelor de achiziţii coordonate în domeniul apărării.", conform unui comunicat.

Portofoliu extins de soluţii de ultimă generaţie pus la dispoziție de Beretta

"Compania pune la dispoziţie un portofoliu extins de soluţii de ultimă generaţie, concepute pentru  răspunde atât cerinţelor strategice ale României, cât şi celor mai înalte standarde internaţionale. Prin acest demers, Beretta propune o integrare solidă a României în Baza Industrială Europeană de Apărare, urmărind creşterea sustenabilă a capacităţilor locale fără a afecta autonomia naţională de producţie. Modelul industrial avansat propus este în linie cu obiectivele UE privind competitivitatea, sustenabilitatea şi coordonarea strategică în domeniul apărării", conform sursei citate.

De asemenea, reprezentanţii producătorului menţionează că elementul central al propunerii este un program complet de transfer de tehnologie, conceput pentru a sprijini integrarea proceselor de fabricaţie în România.

Iniţiativă strategică

"Iniţiativa strategică vizează consolidarea industriale locale şi a capacităţilor tehnice, sporirea independenţei operaţionale în producţia din domeniul apărării, stimularea colaborării cu partenerii industriali autohtoni şi sprijinirea obiectivelor de securitate naţională ale României prin investiţii pe termen lung. Beretta este pregătită să avanseze în dialogul cu autorităţile române pentru definirea detaliată a nivelului de localizare, stabilirea calendarului de implementare şi finalizarea Planului de Participare Industrială şi Transfer Tehnologic, în deplină concordanţă cu strategia naţională de apărare şi cu obiectivele programului SAFE", notează sursa citată.

Beretta, cel mai vechi producător de arme din lume

Beretta (Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.) este cel mai vechi producător de arme din lume şi membru-fondator al alianţei Beretta Defense Technologies (BDT). Este un grup de companii din cadrul Beretta Holding, dedicat sprijinirii forţelor armate şi structurilor de aplicare a legii.

BDT e un lider european în segmentele sale industriale şi include companii de referinţă, precum: Beretta (Italia), Sako (Finlanda), RWS (Germania), Norma (Suedia) şi SwissP (Elveţia), notează Agerpres.

Vezi și - ROMARM, pas important în procesul de guvernanță corporativă. Parteneriate cu Rheinmetall, Northrop Grumman, General Dynamics, Beretta și Periscope Aviation

