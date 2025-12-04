Trump, după întâlnirea maraton a emisarilor săi cu Putin: ”La tango e nevoie de doi”. Urmează noi discuții decisive în Florida

Declarația vine după ”o întâlnire foarte bună” desfășurată la Moscova între președintele rus și emisarul său, Steve Witkoff, care urmează să se vadă joi în Florida cu negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov.

De două săptămâni, Washingtonul încearcă să finalizeze un plan menit să oprească războiul început odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Cu toate acestea, găsirea unui compromis rămâne extrem de dificilă, în timp ce pe linia frontului armata rusă înaintează lent, în pofida pierderilor semnificative.

Noi negocieri în SUA

Negocierile continuă joi cu o întâlnire în regiunea Miami între Umerov și Witkoff, dezvoltator imobiliar din Florida fără experiență diplomatică, ce va fi însoțit de ginerele președintelui Jared Kushner.

Cei doi americani s-au aflat marți la Moscova, cu scopul de a discuta timp de peste 5 ore cu Putin. Ei au avut ”impresia” că președintele rus ”dorea să pună capăt războiului”, a spus miercuri Donald Trump jurnaliștilor, dar a da detalii cu privire la continuarea negocierilor, chiar dacă a devenit clar că nu s-a ajuns încă la un acord de pace, precum și-a dorit de mult președintele de la Casa Albă.

”Este nevoie de doi pentru a dansa tango”

”Ce va rezulta din această întâlnire? Nu vă pot spune, pentru că este nevoie de doi pentru a dansa tango”, a zis Donald Trump.

”Cred că ar dori să revină la o viață mai normală. Cred că ar dori să facă comerț cu Statele Unite ale Americii, sincer, în loc să piardă mii de soldați pe săptămână. Dar impresia lor a fost foarte puternică că ar dori să încheie un acord”, a menționat Trump despre Putin.

Pe ce mizează Rusia

Consilierul diplomatic al președintelui Rusiei, Iuri Ușakov, a estimat miercuri că recentele ”succese” militare rusești au ”influențat desfășurarea” acestei întâlniri. El s-a referit la cucerirea revendicată de Moscova a orașului ucrainean Pokrovsk, situat în estul Ucrainei.

Analiștii militari ai proiectului DeepState, apropiați de forțele ucrainene, au confirmat că o parte considerabilă a orașului este sub control rusesc, însă nu în totalitate.

În același timp, unitatea ucraineană care apără zona susține că trupele ruse sunt „blocate” în luptele de stradă și răspândesc informații menite să „dezinformeze” în legătură cu „așa-zisa cucerire a orașului Pokrovsk”.

Solicitările lui Zelenski



De când SUA au prezentat planul de a pune capăt conflictului, considerat inițial, în special de europeni, că este asemănător de pozițiile Moscovei, acesta a fost revizuit, ca urmare a consultărilor cu ucrainenii.

În contextul unei reuniuni ce a avut loc miercuri la Bruxelles, în prezența negociatorului ucrainean Rustem Umerov, mai multe țări NATO, printre care Norvegia, Polonia și Germania, au transmis că vor achiziționa arme americane în valoare de aproximativ un miliard de euro în beneficiul Ucrainei.

Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a spus că NATO trebuie să se asigure că”Ucraina se află în cea mai puternică poziție posibilă pentru a continua lupta”.

”Negocierile trebuie să fie însoțite de presiuni asupra Rusiei”, a zis miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un clip video.

Ce afirmă Comisia Europeană

În același ton, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a arătat miercuri la Bruxelles planul UE de a finanța Ucraina pe o perioadă de doi ani și de a o ”pune într-o poziție de forță” în cadrul discuțiilor.



Până în prezent, activitatea diplomatică intensă nu a permis să se ajungă la un acord, în special cu privire la chestiunea sensibilă a teritoriilor: Moscova vrea, în special, ca Kievul să îi cedeze în întregime regiunea Donețk, din estul Ucrainei, zonă care rămâne epicentrul luptelor.

Moscova, dispusă la noi întâlniri cu negociatorii americani



Pe o altă temă sensibilă, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a votat miercuri o rezoluție, fără caracter obligatoriu, prin care cere Moscovei să „garanteze întoarcerea” copiilor ucraineni „transferați sau deportați cu forța” în Rusia.

Prin vocea purtătorului de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, Moscova s-a declarat miercuri dispusă să se întâlnească „de câte ori va fi necesar” cu oficialii americani pentru a găsi o soluție la război.

Pe de altă parte, un oficial rus a declarat reporterilor că „până în prezent nu s-a ajuns la un compromis” în ceea ce privește problema teritoriului, fără de care Kremlinul nu vede „nicio soluție la criză”.

Critici de la Londra

Cu câteva ore înainte de întâlnirea sa la Kremlin cu Witkoff și Kushner, Vladimir Putin i-a amenințat însă pe europeni și i-a acuzat că încearcă să „împiedice” eforturile de pace.

”Nu intenționăm să facem război cu Europa, dar dacă Europa dorește acest lucru și începe, suntem pregătiți chiar acum”, a spus președintele Vladimir Putin.

Dovada că președintele rus ”nu ia în serios pacea”, a reacționat miercuri purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer, notează ABC News, The Guardian și AFP.

