Alegeri parlamentare anticipate în Kosovo

Cu puţin peste 42% din voturi, Vetevendosje (VV, Autodeterminarea), partidul premierului în exerciţiu Albin Kurti, a ieşit pe primul loc la precedentele alegeri parlamentare, pe 9 februarie. Dar nu a obţinut suficiente locuri din cele 120 de locuri ale parlamentului pentru a forma o majoritate de unul singur.

Într-un parlament divizat, deputaţii au avut nevoie de peste 50 de şedinţe pentru a se pune de acord asupra unui preşedinte al legislativului, dar nu s-a ajuns la formarea unei coaliţii şi nici la alegerea unui guvern de către parlament, aşa cum prevede constituţia.

Prin urmare, au fost considerate necesare alegeri anticipate.

Kurti mizează pe o victorie clară

Considerat favorit, Kurti speră, după o campanie rapidă de două săptămâni, să "câştige decisiv" şi să "depăşească 50%", a declarat el pentru AFP într-un interviu acordat marţi la Pristina.

În timp ce în februarie a făcut campanie electorală promiţând să guverneze Kosovo "de la un capăt la celălalt", chiar şi în teritoriile locuite majoritar de sârbi, unde influenţa Belgradului este mult mai palpabilă decât cea a Priştinei, Kurti a vorbit în principal despre economie în ultimele săptămâni.

"Dincolo de orice polemici, economia merge foarte bine şi vom înregistra, încă o dată anul acesta, o creştere a PIB-ului de 4%. În timpul mandatului meu, nu am scăzut niciodată sub 4%", a explicat el pentru AFP.

În ultimele zile, el a anunţat, de asemenea, că guvernul va plăti 100 de euro pensionarilor şi fiecărei familii cu copii mici până la sfârşitul anului.

Acuzaţii de „corupţie electorală” din partea opoziţiei

Celelalte două partide principale, Partidul Democrat din Kosovo (PDK) şi Liga Democrată din Kosovo (LDK), l-au acuzat de "corupţie electorală".

Şi acestea au făcut campanie pe tema economiei şi a celor mai vulnerabile grupuri sociale - dar atacând bilanţul guvernului în exerciţiu.

"Kosovo a fost prost guvernat. Preţurile au crescut cu 40 până la 50%, electricitatea a devenit mai scumpă, în timp ce salariile şi pensiile au rămas aproape neschimbate. Acest lucru se va schimba odată cu guvernul PDK', a promis liderul PDK, Bedri Hamza.

"Proiectele de dezvoltare au rămas literă moartă din cauza alegerilor politice proaste", iar "inflaţia a erodat veniturile", a replicat Lumir Abdixhiku, candidat al LDK. De asemenea, el a atacat bilanţul diplomatic al lui Kurti - a cărui politică intransigentă faţă de minoritatea sârbă a fost criticată de mai mulţi aliaţi, inclusiv de Statele Unite.

"Am pierdut aliaţi, am pierdut încrederea comunităţii internaţionale, iar instituţiile au fost paralizate", a acuzat Abdixhiku.

Participare scăzută şi locuri rezervate minorităţilor

În total, peste două milioane de alegători sunt chemaţi să voteze - inclusiv zeci de mii de înregistraţi în străinătate. În februarie 2025, doar 40,59% dintre alegători s-au prezentat la urne.

Zece din cele 120 de locuri parlamentare sunt rezervate etnicilor sârbi şi alte 10 altor grupuri minoritare.