€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Internațional Alegeri parlamentare anticipate în Kosovo
Data publicării: 08:01 28 Dec 2025

Alegeri parlamentare anticipate în Kosovo
Autor: Mihai Ciobanu

vot-urna-alegeri-2_42255500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Alegătorii din Kosovo sunt chemaţi duminică la urne în încercarea de a se configura o majoritate clară pentru a pune capăt crizei politice cu care se confruntă ţara de zece luni.

Cu puţin peste 42% din voturi, Vetevendosje (VV, Autodeterminarea), partidul premierului în exerciţiu Albin Kurti, a ieşit pe primul loc la precedentele alegeri parlamentare, pe 9 februarie. Dar nu a obţinut suficiente locuri din cele 120 de locuri ale parlamentului pentru a forma o majoritate de unul singur.

Citiţi şi: Nenorocire în SUA după ce au crescut prețurile la băcănie cu 2%. Val Vâlcu: În România, probabil că ne place. Nu există acțiune reală

Într-un parlament divizat, deputaţii au avut nevoie de peste 50 de şedinţe pentru a se pune de acord asupra unui preşedinte al legislativului, dar nu s-a ajuns la formarea unei coaliţii şi nici la alegerea unui guvern de către parlament, aşa cum prevede constituţia.

Prin urmare, au fost considerate necesare alegeri anticipate.

Kurti mizează pe o victorie clară

Considerat favorit, Kurti speră, după o campanie rapidă de două săptămâni, să "câştige decisiv" şi să "depăşească 50%", a declarat el pentru AFP într-un interviu acordat marţi la Pristina.

În timp ce în februarie a făcut campanie electorală promiţând să guverneze Kosovo "de la un capăt la celălalt", chiar şi în teritoriile locuite majoritar de sârbi, unde influenţa Belgradului este mult mai palpabilă decât cea a Priştinei, Kurti a vorbit în principal despre economie în ultimele săptămâni.

"Dincolo de orice polemici, economia merge foarte bine şi vom înregistra, încă o dată anul acesta, o creştere a PIB-ului de 4%. În timpul mandatului meu, nu am scăzut niciodată sub 4%", a explicat el pentru AFP.

În ultimele zile, el a anunţat, de asemenea, că guvernul va plăti 100 de euro pensionarilor şi fiecărei familii cu copii mici până la sfârşitul anului.

Acuzaţii de „corupţie electorală” din partea opoziţiei

Celelalte două partide principale, Partidul Democrat din Kosovo (PDK) şi Liga Democrată din Kosovo (LDK), l-au acuzat de "corupţie electorală".

Şi acestea au făcut campanie pe tema economiei şi a celor mai vulnerabile grupuri sociale - dar atacând bilanţul guvernului în exerciţiu.

"Kosovo a fost prost guvernat. Preţurile au crescut cu 40 până la 50%, electricitatea a devenit mai scumpă, în timp ce salariile şi pensiile au rămas aproape neschimbate. Acest lucru se va schimba odată cu guvernul PDK', a promis liderul PDK, Bedri Hamza.

"Proiectele de dezvoltare au rămas literă moartă din cauza alegerilor politice proaste", iar "inflaţia a erodat veniturile", a replicat Lumir Abdixhiku, candidat al LDK. De asemenea, el a atacat bilanţul diplomatic al lui Kurti - a cărui politică intransigentă faţă de minoritatea sârbă a fost criticată de mai mulţi aliaţi, inclusiv de Statele Unite.

"Am pierdut aliaţi, am pierdut încrederea comunităţii internaţionale, iar instituţiile au fost paralizate", a acuzat Abdixhiku.

Participare scăzută şi locuri rezervate minorităţilor

În total, peste două milioane de alegători sunt chemaţi să voteze - inclusiv zeci de mii de înregistraţi în străinătate. În februarie 2025, doar 40,59% dintre alegători s-au prezentat la urne.

Zece din cele 120 de locuri parlamentare sunt rezervate etnicilor sârbi şi alte 10 altor grupuri minoritare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kosovo
alegeri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Ajutorul Canadei pentru Ucraina deblocheaza finanțări FMI de peste 8 miliarde de dolari
Publicat acum 55 minute
ANM a emis COD ROȘU pentru două județe din România
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Maşină de poliţie, accident cu trei răniţi în Medgidia
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Nicușor Dan, mesaj despre performanța românilor din diaspora după întâlnirea cu Sir George Iacobescu la Londra
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Pasteurizare, fierbere sau congelare? Care este cea mai bună metodă de conservare a alimentelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Dec 2025
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 26 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Publicat pe 26 Dec 2025
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 26 Dec 2025
Doi tineri, de 30 și 31 de ani, în stare gravă după ce le-a explodat apartamentul abia renovat. ”S-au lovit de ușa mea, am crezut că sunt hoți”
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close