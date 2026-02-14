€ 5.0943
Șmecherie contabilicească pro Bolojan? „E acceptată de către Comisie, ținând cont că am renunțat la șapte miliarde de euro din PNRR"
Data actualizării: 14:24 14 Feb 2026 | Data publicării: 12:51 14 Feb 2026

Șmecherie contabilicească pro Bolojan? „E acceptată de către Comisie, ținând cont că am renunțat la șapte miliarde de euro din PNRR”
Autor: Anca Murgoci

ciolacu bolojan_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Ciolacu și Bolojan / Inquam Photos / Octav Ganea

Marcel Ciolacu vorbește despre o șmecherie contabilicească astfel încât lucrurile să dea bine în favoarea lui Ilie Bolojan.

Acuzații privind o „șmecherie contabilicească”


Marcel Ciolacu a vorbit despre o schimbare de tratament contabil în cazul investițiilor, în special la Autostrada Moldovei.

„S-a făcut și o șmecherie contabilicească. De fapt, toate măsurile... Eu pot demonstra cu cifre, și demonstrează specialiștii acum, dar nu știm cum să mai acoperim lucrurile. Toate deciziile luate de domnul Bolojan nu au dus la efectul scontat. Primul trimestru al domnului Bolojan a dus, eu lăsând a doua creștere economică din Uniunea Europeană - România, am ajuns la minus 0,2”, a zis Marcel Ciolacu la Focus TV.

„La mine, când s-a încheiat exercițiul financiar, toate investițiile în autostradă, în principal în Autostrada Moldovei, au fost considerate împrumuturi. Pe urmă, pe timpul domnului Bolojan, s-a negociat ca acele împrumuturi să fie considerate granturi, bani din partea Uniunii Europene. Și atunci nu a mai fost cheltuială, a devenit venit. S-a făcut un fel de... neutralitate contabilă, nu știu exact termenul, iar deficitul a scăzut automat cu 0,6%. Puteam și eu să aduc, fiindcă nu s-a încheiat niciodată contabil investiția la Canalul Dunăre-Marea Neagră, puteam să aduc și eu acea cheltuială pe care o acceptă Comisia și aveam un alt rezultat la deficit. Aveam excedent, nu deficit. Asta înseamnă o șmecherie contabilicească, acceptată de către Comisie, ținând cont că am renunțat la șapte miliarde de euro din PNRR”, a zis Marcel Ciolacu.

marcel ciolacu
ilie bolojan
deficit
