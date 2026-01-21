Apare un nou steag în România, cu denumire în română și maghiară FOTO. Hotărârea aflată pe masa premierului Bolojan

”În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ- teritoriale a steagurilor proprii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

Articol unic. - (1) Se aprobă modelul steagului orașului Miercurea Nirajului, judeţul Mureș, prevăzut în anexa nr.1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului orașului Miercurea Nirajului, judeţul Mureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2” arată hotărârea pe care urmează să o aprobe Guvernul.

Anexa hotărârii descrie steagul orașului Miercurea Nirajului:

este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, cu câmp de culoare alb, încărcat cu stema orașului. În partea de sus deasupra stemei este inscripţionat statutul și denumirea localității „Orașul Miercurea Nirajului”, iar jos sub stemă statutul şi denumirea în limba maghiară „Nyárádszereda Város” cu litere de culoare albastră .

. Stema oraşului Miercurea Nirajului se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, în al cărui câmp albastru se află un leu, întors spre dextra, rampant şi leopardat, de aur, cu limba roşie scoasă, ţinând cu laba dextră ridicată o săgeată de argint, care trece prin ochii animalului, de la dextra la senestra. Talpa scutului este tăiată printr-o bandă undată, de argint.

scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

lementul heraldic derivă din stema familiei Bocskai şi aminteşte de faptul că Ştefan Bocskai a fost ales principe al Transilvaniei la Miercurea Nirajului la 21 februarie 1605. Banda undată simbolizează râul Niraj, care străbate oraşul şi de la care derivă denumirea sa.

coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

”Întrucât legea permite posibilitatea arborării și folosirii, pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale, alături de steagul României, al Uniunii Europene și al județului după caz, a unui steag unic şi reprezentativ, este necesară aprobarea proiectului modelului steagului orașului Miercurea Nirajului, județul Mureș” arată nota de fundamentare.

Proiectul vine de la Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, și este avizat de către viceprim-ministrul Tanczos Barna.