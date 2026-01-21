Apare un nou steag în România, cu denumire în română și maghiară FOTO. Hotărârea aflată pe masa premierului Bolojan

Joi, Guvernul urmează să adopte hotărârea cu privire la modelul unui steag din România.
”În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ- teritoriale a steagurilor proprii,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,
Articol unic. - (1) Se aprobă modelul steagului orașului Miercurea Nirajului, judeţul Mureș, prevăzut în anexa nr.1.
(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului orașului Miercurea Nirajului, judeţul Mureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2” arată hotărârea pe care urmează să o aprobe Guvernul.
Anexa hotărârii descrie steagul orașului Miercurea Nirajului:
”Întrucât legea permite posibilitatea arborării și folosirii, pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale, alături de steagul României, al Uniunii Europene și al județului după caz, a unui steag unic şi reprezentativ, este necesară aprobarea proiectului modelului steagului orașului Miercurea Nirajului, județul Mureș” arată nota de fundamentare.
Proiectul vine de la Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, și este avizat de către viceprim-ministrul Tanczos Barna.
