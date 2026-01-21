€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Politica Apare un nou steag în România, cu denumire în română și maghiară FOTO. Hotărârea aflată pe masa premierului Bolojan
Data actualizării: 22:10 21 Ian 2026 | Data publicării: 22:02 21 Ian 2026

Apare un nou steag în România, cu denumire în română și maghiară FOTO. Hotărârea aflată pe masa premierului Bolojan
Autor: Irina Constantin

Steag Romania Sursă foto: Freepik - poză steag România

Joi, Guvernul urmează să adopte hotărârea cu privire la modelul unui steag din România.

”În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ- teritoriale a steagurilor proprii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

Articol unic. - (1) Se aprobă modelul steagului orașului Miercurea Nirajului, judeţul Mureș, prevăzut în anexa nr.1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului orașului Miercurea Nirajului, judeţul Mureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2” arată hotărârea pe care urmează să o aprobe Guvernul. 

Miercurea Nirajului, steag/ foto Anexă

Anexa hotărârii descrie steagul orașului Miercurea Nirajului

  • este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, cu câmp de culoare alb, încărcat cu stema orașului. În partea de sus deasupra stemei este inscripţionat statutul și denumirea localității „Orașul Miercurea Nirajului”, iar jos sub stemă statutul şi denumirea în limba maghiară „Nyárádszereda Város” cu litere de culoare albastră.
  • Stema oraşului Miercurea Nirajului se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, în al cărui câmp albastru se află un leu, întors spre dextra, rampant şi leopardat, de aur, cu limba roşie scoasă, ţinând cu laba dextră ridicată o săgeată de argint, care trece prin ochii animalului, de la dextra la senestra. Talpa scutului este tăiată printr-o bandă undată, de argint.
  • scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.
  • lementul heraldic derivă din stema familiei Bocskai şi aminteşte de faptul că Ştefan Bocskai a fost ales principe al Transilvaniei la Miercurea Nirajului la 21 februarie 1605. Banda undată simbolizează râul Niraj, care străbate oraşul şi de la care derivă denumirea sa.
  • coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

”Întrucât legea permite posibilitatea arborării și folosirii, pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale, alături de steagul României, al Uniunii Europene și al județului după caz, a unui steag unic şi reprezentativ, este necesară aprobarea proiectului modelului steagului orașului Miercurea Nirajului, județul Mureș” arată nota de fundamentare. 

Proiectul vine de la Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, și este avizat de către viceprim-ministrul Tanczos Barna. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

steag
romania
maghiara
romana
guvern
hotarare guvern
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
”Călcâiul lui Ahile” al Groenlandei, descoperit de cercetători. Planurile lui Trump în Arctica ar putea fi date peste cap
Publicat acum 11 minute
Mijlocașul italian Edoardo Bove, victimă a unui stop cardiac pe teren, va juca din nou. Cu ce echipă a semnat
Publicat acum 17 minute
DNA, lăsată fără "muniție" în lupta împotriva corupției. Voineag: Prea puține sesizări de la instituțiile de control
Publicat acum 35 minute
Boala extrem de contagioasă care se răspândește masiv în UK. ”Trebuie doar să fii atins de cineva”
Publicat acum 1 ora si 16 minute
De ce a fost suspendată platforma E-Bloc de BNR. Ce se întâmplă cu sumele deja achitate de proprietari
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close