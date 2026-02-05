Ministrul Radu Miruță vrea să cumpere satelit. Răspuns de ”inginer în telecomunicații: satelitul e foarte sus”

Ministrul Radu Miruță este de părere că România ar putea să cumpere sateliți chiar în comun cu alte țări pe principiul - conform acestuia - ”am și eu jucăria mea, ai și tu jucăria ta”. Ministrul Apărării a amintit că a existat un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit, iar acum dezvăluie discuții pentru lansarea acestuia.

Întrebat dacă este adevărat că România vrea să-și cumpere satelit, Radu Miruță a răspuns, la Digi24, că da, ”România are nevoie de comunicații prin satelit”. ”Vă răspund ca un inginer în telecomunicații: satelitul e undeva foarte sus, da? De acolo vede mai mult decât România. Poate că este eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că am și eu jucăria mea, și tu jucăria ta” a afirmat ministrul.

Proiectul care a dezvoltat satelitul mai sus amintit a presupus o investiție de milioane de euro, iar trimiterea pe orbită a satelitului ar costa 700.000 de euro, fără nicio garanție că produsul va funcționa. Ministrul Miruță a spus că a întrebat care sunt șansele să și funcționeze, pentru că nu ar fi bine să dăm 700.000 de euro doar pentru a vedea cum pleacă un satelit.