Ofițerul de presă care i-a îmbrâncit pe jurnaliști pentru că voiau să-i adreseze întrebări lui Bolojan, cercetat disciplinar

Guvernul României anunță că ofițerul de presă care i-a îmbrâncit pe jurnaliști pe holurile Parlamentului este cercetat disciplinar. La nivelul Cancelariei prim-ministrului a fost deja inițiată această procedură, potrivit unui comunicat de presă.

"La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost inițiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva angajatului instituției, cu atribuții de ofițer de presă, implicat în incidentul petrecut miercuri, 26 noiembrie, la Palatul Parlamentului.

Din dispoziția Șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a fost constituită o comisie pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile, coordonată de un demnitar cu experiență în domeniul legislației muncii.

Cine face parte din comisia care îl cercetează disciplinar pe ofițerul de presă

Din această comisie fac parte specialiști în domeniile juridic, comunicare și relații cu presa din cadrul instituției", transmite Guvernul României într-un comunicat.

Reamintim că ieri, 26 noiembrie, mai mulți jurnaliști au fost îmbrânciți de un ofițer de presă în momentul în care încercau să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan.

Totul s-a întâmplat în momentul în care Bolojan a refuzat să facă declarații la Parlament, iar ofițerul de presă i-a oprit pe jurnaliștii care încercau să obțină răspunsuri de la premier.