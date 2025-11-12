Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă

Coaliția de guvernare pare să fi trasat, în spatele ușilor închise, conturul final al reformei administrației locale, în timp ce ministrul Cseke Attila este așteptat să prezinte, până săptămâna viitoare, proiectul de lege care va pune în aplicare această schimbare. Totodată, Guvernul Bolojan intenționează să prezinte și reforma administrației centrale, în contextul în care discuțiile pe această temă au fost multiple și tensionate. Sursele România TV, prezente la întâlnirile de la nivel înalt, susțin că premierul Ilie Bolojan a fost constrâns să accepte forma propusă de PSD, după ce USR și UDMR s-au arătat nemulțumite de poziția rigidă a acestuia și au sprijinit varianta social-democraților.

Prin vocea lui Sorin Grindeanu, PSD a cerut ca primarii și președinții consiliilor județene să decidă cum se vor implementa ajustările de personal: fie concedierea angajaților în surplus, fie reducerea salariilor tuturor angajaților unităților administrative vizate. Legea va introduce grile clare de personal, pe baza cărora se va determina care primării au angajați în exces.

În ceea ce privește administrația centrală, obiectivul guvernamental este o reducere cu 10% a posturilor, cu excepția instituțiilor care au trecut deja prin restructurări.

Elena Cristian: Noi avem o anchetă la DC News despre angajații-fantomă din instituțiile statului

Elena Cristian, jurnalist și analist DC Business, a comentat subiectul, subliniind că, deși reformele sunt prezentate ca necesare, există riscul ca acestea să fie implementate „pe genunchi”, fără o analiză reală a sistemului.

"Cred că suntem în a cincea săptămână la rând în care se vorbește despre 'reforma în administrație'. Este evident că majoritatea politicienilor, atunci când vorbesc de reformă, se mai gândesc cum să mai taie de undeva. Reforma nu înseamnă asta. Reforma înseamnă complet altceva. Acum, noi avem o anchetă la DC News despre angajații-fantomă din instituțiile statului. Până acum am mers în câteva dintre instituțiile din capitală și avem procente. Până la 5% dintre angajații unor instituții nu au fost văzuți la birou niciodată. Nici măcar nu au un loc al lor. Ori vine cineva cu mai multe cartele, dacă există sistem de cartele, ori nici măcar așa. Cei mai mulți dintre ei nu au fost văzuți.

CITEȘTE ȘI: Funcționari-fantomă și măsuri oarbe: Elena Cristian trage un semnal de alarmă

Eu stau și mă gândesc dacă, în marea reformă pregătită de Guvernul Bolojan, acești oameni vor intra pe liste sau intră cei care vin zi de zi, care muncesc pe bune? Eu mă aștept să-mi răspundă cineva din guvern. Totuși, eu nu cred în această reformă a administrației publice făcută așa, pentru că noi vorbim de cel puțin 20 de ani în presă despre o analiză realistă a sistemului de stat: acolo unde există nevoie de suplimentare de personal, acolo unde există surplus, despre criterii de performanță, despre lucruri făcute cu fișa postului ca la privat, despre oameni cu obiective scrise, dacă vor salarii mai mari și așa mai departe. Evident că nu s-au făcut. Aceste concedieri vor fi făcute pe genunchi! Acesta e adevărul. Unii vor spune că au scăzut bugetul și alte minuni, dar cei care vor pleca vor fi cei care nu au spate", a afirmat Elena Cristian, jurnalist și analist DC Business.