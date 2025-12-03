€ 5.0910
DCNews Stiri Audieri după situația critică de la Barajul Paltinu!
Data actualizării: 22:18 03 Dec 2025 | Data publicării: 22:15 03 Dec 2025

Audieri după situația critică de la Barajul Paltinu!
Autor: Ioana Dinu

barajul paltinu_INQUAM_Photos_Ovidiu_Micsik Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Barajul Paltinu
 

Urmează audieri după nenorocirea de la Barajul Paltinu.

Senatorul Daniel-Cătălin Zamfir a anunțat că joi, la ora 12:00, Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat va organiza audieri privind situația critică de la Barajul Paltinu. Potrivit acestuia, vor fi chemați toți factorii de decizie implicați în gestionarea incidentului. 

Daniel Zamfir (PSD) a precizat că a solicitat prezența secretarului de stat Elena Tudose, coordonatoarea Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) și președinta Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice, precum și a conducerilor ANAR, ESZ Prahova, ABA Buzău-Ialomița, DSP Prahova și Hidroelectrica.

„Vom afla mâine, la ora 12.00, cine și dacă au fost ascunse informații, așa cum susține ministra Buzoianu”, a declarat senatorul. Daniel Zamfir a zis că aceste audieri reprezintă „momentul adevărului” în cazul Barajului Paltinu.

Comisia își propune să stabilească eventualele responsabilități și modul în care a fost gestionată situația care a generat controverse în spațiul public.

„Dacă se rupe barajul, tăiați-mi mâna dreaptă". Cine a fost inginerul care și-a pus viața în proiectele României 

Partidul Social Democrat solicită lui Bolojan să o tragă la răspundere pe ministra Mediului

Partidul Social Democrat solicită premierului Ilie Bolojan să o tragă la răspundere pe ministra Mediului, Apei și Pădurilor, Diana Buzoianu (USR), pe care o acuză de o gestionare „catastrofală” a golirii lacului de acumulare Paltinu.


Într-un comunicat dur, PSD afirmă că decizia de golire a lacului de acumulare Paltinu, coordonată de ministra Diana Buzoianu, a generat riscuri majore pentru populație și infrastructură. Social-democrații susțin că demnitarul USR „a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariției unei situații de urgență” și că „a tratat lucrurile cu superficialitate”.

PSD o acuză pe Buzoianu că ar fi mințit public, spunând că nu a fost informată, deși, potrivit partidului, aceasta a fost direct implicată în operațiune.

barajul paltinu
daniel zamfir
diana buzoianu
