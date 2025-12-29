€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Accident aviatic fatal: Două elicoptere s-au ciocnit în aer
Data actualizării: 11:20 29 Dec 2025 | Data publicării: 11:19 29 Dec 2025

Accident aviatic fatal: Două elicoptere s-au ciocnit în aer
Autor: Doinița Manic

elicopter Imagine cu elicopter. Foto: Pixabay
 

Două elicoptere s-au ciocnit frontal în aer.

Un om a murit şi unul a fost grav rănit duminică, după ce două elicoptere s-au ciocnit în aer, lângă Aeroportul Municipal Hammonton din New Jersey, transmite Agerpres, citând EFE.

Accidentul a avut loc la scurt timp după ora locală 11:00. Potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), o coliziune în aer s-a produs între un Enstrom F-28A şi un Enstrom 280C.

Unul dintre piloți a murit pe loc

Autorităţile americane au precizat că la bordul ambelor aeronave se aflau doar piloţii. Unul dintre ei a murit la faţa locului, în timp ce celălalt a fost transportat la un spital din apropiere.

Acesta este al doilea accident aviatic de acest gen care implică două aeronave cu echipaj uman în SUA în acest an, aminteşte EFE. În data de 29 ianuarie, un avion regional American Eagle Bombardier CRJ700 (cursa 5342) s-a ciocnit cu un elicopter militar Black Hawk, lângă Aeroportul Reagan National din Washington. Accidentul respectiv s-a soldat cu 67 de morţi: 64 de persoane aflate la bordul avionului şi cele 3 persoane aflate în elicopter. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elicopter
accident aviatic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 58 minute
Accident aviatic fatal: Două elicoptere s-au ciocnit în aer
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Don Bryant, coautor al piesei "I Can't Stand the Rain", a murit / Video
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Claudiu Năsui, critici dure la adresa Guvernului Bolojan: 2025, un an prost pentru economie, antreprenoriat și libertate
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, condamnat după apelul la ”o nouă revoluție”
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Fostă primă doamnă a Coreei de Sud, acuzată că a luat mită de peste 200.000 de dolari
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat pe 27 Dec 2025
Avarie majoră. Bucureșteni fără căldură și apă caldă în patru sectoare. Anunțul Primăriei Capitalei
Publicat acum 15 ore si 12 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 27 Dec 2025
Care e mâncarea preferată a lui Nicuşor Dan. Mirabela Grădinaru: Nu imi iese cum o făcea mama lui
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close