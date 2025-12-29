Accident aviatic fatal: Două elicoptere s-au ciocnit în aer

Un om a murit şi unul a fost grav rănit duminică, după ce două elicoptere s-au ciocnit în aer, lângă Aeroportul Municipal Hammonton din New Jersey, transmite Agerpres, citând EFE.

Accidentul a avut loc la scurt timp după ora locală 11:00. Potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), o coliziune în aer s-a produs între un Enstrom F-28A şi un Enstrom 280C.

Unul dintre piloți a murit pe loc

Autorităţile americane au precizat că la bordul ambelor aeronave se aflau doar piloţii. Unul dintre ei a murit la faţa locului, în timp ce celălalt a fost transportat la un spital din apropiere.

Acesta este al doilea accident aviatic de acest gen care implică două aeronave cu echipaj uman în SUA în acest an, aminteşte EFE. În data de 29 ianuarie, un avion regional American Eagle Bombardier CRJ700 (cursa 5342) s-a ciocnit cu un elicopter militar Black Hawk, lângă Aeroportul Reagan National din Washington. Accidentul respectiv s-a soldat cu 67 de morţi: 64 de persoane aflate la bordul avionului şi cele 3 persoane aflate în elicopter.