Data actualizării: 15:13 23 Oct 2025 | Data publicării: 14:02 23 Oct 2025

Cine este afaceristul mort în accidentul aviatic din Vaslui
Autor: Andrei Itu

Un avion ultraușor s-a prăbușit, joi dimineață, în apropierea comunei Băcani, județul Vaslui.

Pilotul aeronavei se afla singur la bord și a fost găsit mort de echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

Cine se afla la manșa avionului prăbușit

La manșa avionului se afla Ion Pavel, om de afaceri din Suceava, patronul Daily Caffe și deținătorul grupului Daily Group, cunoscută pentru automatele de cafea.

Conform publicației Vremea Nouă, angajații omului de afaceri Pavel Ioan au fost cei care au sunat la numărul de urgență 112, după ce au văzut momentul în care avionul a ajuns într-o zonă cu ceață densă și, ulterior, s-a auzi o bubuitură puternică.

Angajații se aflau la ferma viticolă a lui Pavel Ioan. Omul de afaceri le-a spus că va veni la Băcani, Vaslui, cu avionul.

Investiții și la Iași

Milionarul din Suceava a investit bani și la Iași, după ce a cumpărat fostul combinat de vin ”Vinia” Iași, scrie ZiaruldeIași. Potrivit publicației APIX, firma sa, urma să construiască mai multe clădiri în Zona Industrială Iași, unde deține 4 hectare de teren.

Potrivit certificatului de urbanism 194/2023, obiectul proiectului era: ”Modificare și supraetajare parțială clădire existentă C33 pentru funcțiunea de servicii (birouri, sediu de firmă, servicii medicale, comerț) și construire clădire C1 – locuințe colective, conform PUZ aprobat prin HCL 167/30.04.2023”.

Clădiri de locuințe colective cu până la 25 de etaje, la o înălțime maximă de 115 metri, prevede Planul Urbanistic Zonal. 

