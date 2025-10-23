Accident aviatic în Vaslui. Ce s-a întâmplat - VIDEO

UPDATE: Avionul a fost găsit

Avionul a fost găsit. Potrivit primelor informații, pilotul a murit.

Agerpres transmite că pilotul avionului prăbuşit la Băcani a fost găsit decedat de echipajul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui care a fost solicitat să intervină la locul accidentului.

"Este vorba despre un avion ultrauşor în care se afla doar o singură persoană, pilotul. Persoana este decedată", a declarat şeful ISU Vaslui, Cătălin Oloeriu.

Potrivit autorităţilor, este vorba despre un bărbat în vârstă de 65 de ani, proprietarul unei asociaţii viticole din zonă, care venea de la Suceava şi trebuia să aterizeze pe un heliport din marginea pădurii.

Potrivit Observator, avionul decolase în această dimineaţă de pe aeroportul din Suceava şi ar fi dispărut de pe radar deasupra judeţului Vaslui, în zona comunei Pogana.

Știrea inițială:

Autorităţile au primit, joi dimineaţă, un apel referitor la un posibil accident aviatic în zona comunei Băcani din judeţul Vaslui, transmite Agerpres.

Potrivit anunţului la numărul de urgenţă 112, un avion ultrauşor ar fi avut probleme la aterizare, iar legătura cu pilotul a fost pierdută.

"Detaşamentul Bârlad intervine în zona Băcani, la un posibil accident aviatic. Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane de la societatea căreia îi aparţine avionul de mici dimensiuni ne-a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza, ulterior fiind pierdută legătura cu pilotul", a declarat inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, Cătălin Oloeriu.

La faţa locului vor ajunge o autospecială ISU, o ambulanţă SAJ şi reprezentanţi ai SVSU Băcani.