Un tânăr de 25 de ani nu a mai ajuns în această seară acasă. A fost înjunghiat de trei ori și lăsat pe marginea drumului

Tânărul, de 25 de ani, a fost găsit pe marginea unui drum din satul Cristeşti, din Vaslui, de trecători. Fusese înjunghiat de trei ori. La momentul sosirii Ambulanței, s-a constatat că victima era conștientă, dar în stare gravă, plăgile sângerând abundent.

”Prezintă trei plăgi înjunghiate la nivelul hemitorcelui stâng posterior cu sângerare abundentă. Au intervenit două ambulanţe SAJ coordonate de medicul de gardă. După stabilizare hemodinamică şi respiratorie, victima a fost transportată în regim de urgenţă la Spitalul Municipal Bârlad” au precizat oficialii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, conform news.ro.

Autorităţile judiciare urmează a stabili împrejurările în care tânărul a fost înjunghiat.

