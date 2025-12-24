€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Un tânăr de 25 de ani nu a mai ajuns în această seară acasă. A fost înjunghiat de trei ori și lăsat pe marginea drumului
Data publicării: 21:55 24 Dec 2025

Un tânăr de 25 de ani nu a mai ajuns în această seară acasă. A fost înjunghiat de trei ori și lăsat pe marginea drumului
Autor: Irina Constantin

Imagine cu un bărbat care ascunde un cuțit la spate. Foto cu rol ilustrativ: Freepik foto Freepik. Tânăr, înjunghiat în această seară
 

Încă o tragedie în seara de Ajun. Un tânăr de 25 de ani nu a mai ajuns, în această seară, acasă, pentru că cineva l-a înjunghiat de trei ori și l-a abandonat pe marginea drumului.

Tânărul, de 25 de ani, a fost găsit pe marginea unui drum din satul Cristeşti, din Vaslui, de trecători. Fusese înjunghiat de trei ori. La momentul sosirii Ambulanței, s-a constatat că victima era conștientă, dar în stare gravă, plăgile sângerând abundent.  

”Prezintă trei plăgi înjunghiate la nivelul hemitorcelui stâng posterior cu sângerare abundentă. Au intervenit două ambulanţe SAJ coordonate de medicul de gardă. După stabilizare hemodinamică şi respiratorie, victima a fost transportată în regim de urgenţă la Spitalul Municipal Bârlad” au precizat oficialii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, conform news.ro.

Autorităţile judiciare urmează a stabili împrejurările în care tânărul a fost înjunghiat.

Citește și: Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tanar injunghiat
atac cutit
vaslui
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Sensul biblic al Crăciunului. De ce Nașterea lui Hristos schimbă soarta omului și a lumii
Publicat acum 58 minute
Regula „șvaițerului”, explicată de Titi Aur. Pericolul ascuns din traficul bucureștean
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Un tânăr de 25 de ani nu a mai ajuns în această seară acasă. A fost înjunghiat de trei ori și lăsat pe marginea drumului
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Superstiții, tradiții și obiceiuri străvechi de Crăciun. Ce să faci ca să ai noroc, prosperitate și sănătate tot anul care vine
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Mesaje și felicitări de Crăciun: Cele mai frumoase urări GALERIE 2025
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Dec 2025
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 23 Dec 2025
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat pe 23 Dec 2025
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close