Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Data actualizării: 19:45 24 Dec 2025 | Data publicării: 19:42 24 Dec 2025

Autor: Irina Constantin

accident radauti Accident Rădăuți
 

Crăciun îngrozitor pentru familiile a patru tineri, implicați în această seară într-un accident grav.

Un accident rutier grav s-a produs în această seară, în Rădăuți. Inspectoratul de Urgență Suceava vine cu precizări, în urma impactului. 

Două autoturisme au fost implicate. Trei dintre victime au fost găsite încarcerate și au fost scoase de sub fiare de către pompieri. A patra, un tânăr, a murit. El a fost găsit la fața locului, de asemenea, încarcerat, dar, fiind în stare de inconștiență, au început manevrele de resuscitare. 

Victimele accidentului, cu vârste între 20 și 22 de ani

”Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi două ambulanţe SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. În evenimentul rutier au fost implicate patru persoane. Trei dintre acestea au fost încarcerate şi au necesitat intervenţia pompierilor pentru extragere. Una dintre persoanele care au fost încarcerate era în stare de inconştienţă şi i s-a aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire şi în ciuda manevrelor de resuscitare, s-a declarat decesul victimei”, au precizat oficialii ISU.

Celelalte trei victime, conştiente dar cu diferite traumatisme, sunt transportate la spital, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate. Toate victimele sunt bărbaţi şi au vârste cuprinse între 20 şi 22 de ani. 

accident radauti
accident
craciun
