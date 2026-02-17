€ 5.0965
Viscolul îngreunează traficul pe DN 1 Brașov - Ploiești. Recomandări pentru șoferi
Data actualizării: 23:03 17 Feb 2026 | Data publicării: 22:50 17 Feb 2026

Viscolul îngreunează traficul pe DN 1 Brașov - Ploiești. Recomandări pentru șoferi
Autor: Iulia Horovei

blocaj trafic ingreunat dn1 Blocaj pe DN1, în zona Predeal. Sursa foto: Captură video Webcam Predeal/ https://webcamromania.ro

Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 1 Brașov - Ploiești, în condiții de iarnă, marți seara, ca urmare a vremii nefavorabile.

În zona DN 1 Brașov - Ploiești se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării, transmite, marți seara, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe direcția București – Brașov, din 447052apropierea localității Nistorești, începând cu ora 20:00. Totodată, traficul greu va fi deviat de lângă Ploiești pe DJ 236 spre DN 1A.

Citește și: Cursuri suspendate în șapte localități din județul Brăila, din cauza vremii severe

Trafic blocat în zona Predeal

Camerele web live indică un blocaj pe DN 1, în zona Predeal.

Blocaj pe DN1, în zona Predeal. Sursa foto: Captură video Webcam Predeal/ https://webcamromania.ro

Sursa foto: Captură video Webcam Predeal/ https://webcamromania.ro

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de celelalte vehicule, să manifeste prudență sporită pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.

Citește și: Se strică vremea în toată țara. Alerte de viscol. Ultimele informații de la ANM. Strat de zăpadă de 45 cm în București

dn1
trafic blocat
vreme severa
