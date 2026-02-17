”Locuințele convenabile” ale PMB: Mii de apartamente ultracentrale, închiriate cu 200 de lei/lună, în ultimii 25 de ani. Garsonierele, la 46 de lei/ lună

”Poftiți în locuința unde chiria lunară costă 46 de lei!

Se află într-un bloc de pe strada Abanosului, din Sectorul 2. Este o garsonieră "convenabilă", aflată în patrimoniul PMB și gestionată de Admnistrația Fondului Imobiliar (AFI), al cărei contract a tot fost reînnoit încă din ani '70. Pe metru pătrat înseamnă 1,31 lei Bani cu care, în zilele noastre, nu-ți mai cumperi nici măcar un covrig” arată o postare de ultimă oră a Primăriei Municipiului București.

Primăria Capitalei prevede că în București sunt 25 astfel de locuințe închiriate cu 46 de lei lunar. Contractele s-au reînnoit între anii, 1999 - 2024, dar prețurile nu au crescut cu nici măcar 1 leu.

Peste 4000 de apartamente ultracentrale din București, aflate în patrimoniul PMB, închiriate cu o medie de 200 de lei/lună

Exemplele nu se opresc aici. Apartamente ultracentrale sunt închiriate cu 171 de lei/lună sau 229/lună.



”Apartament cu două camere de 56 mp închiriat cu 171 de lei, trei camere ultracentral, 110 mp, cu 229 lei pe lună. Și lista chilipirurilor continuă.

Sunt 4.050 de astfel locuințe cu prețuri de neimaginat care se practică în #București, capitala României, orașul cu cele mai scumpe chirii din țară, descoperite de primarul Ciprian Ciucu” arată Primăria Capitalei.

Iar de acestea profită sute de chiriași cu salarii mai mult decât decente. Atenție! Locuințele convenabile nu sunt sociale. Deși, nici acolo AFI nu are o situație la zi a chiriașilor, conform unor criterii de vulnerabilitate” arată o postare a primăriei.

Primarul general Ciprian Ciucu anunță: ”Am inițiat o hotărâre de consiliu ce prevede și aducerea chiriilor la nivelul pieței”.

”Treaba mea, ca primar, este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci. De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru `locuințele convenabile` pe care le gestionează Administrația Fondului Imobiliar. Am inițiat o hotărâre de consiliu ce prevede majorarea prețurilor chiriilor și aducerea lor la nivelul pieței din anul 2026", a anunțat edilul Capitalei.

Astfel, prețul ar urma să crească de la 0,85 lei/mp, cât e în prezent, la 8 lei/mp (înmulțit cu coeficientul de zonă).

Cât va fi chiria/lună pentru ”locuințele convenabile” din București