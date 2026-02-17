€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră despre norma de hrană a militarilor
Data actualizării: 22:01 17 Feb 2026 | Data publicării: 21:09 17 Feb 2026

Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră despre norma de hrană a militarilor
Autor: Doinița Manic

imagine cu premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a făcut un anunț de ultimă oră despre norma de hrană a militarilor, dar și despre tăierile din administrație.

Premierul Ilie Bolojan a făcut un anunț de ultimă oră despre norma de hrană a militarilor.

"E adevărat că ieri au fost luate în calcul și alte aspecte care țin de realizarea unor economii la cheltuielile de bază în așa fel încât să existe spații fiscale pentru a susține investițiile anul acesta, dar închizându-se toate aceste discuții, inclusiv discuțiile care au fost legate de norma de hrană, ele au rămas într-o fază în care nu se va acționa asupra normei de hrană, deci a fost doar o discuție de analiză", a declarat Ilie Bolojan la TVR.

Întrebat cine a inițiaț aceste discuții, Ilie Bolojan a declarat: "Această discuțiile și celelalte măsuri, mai multe măsuri, au fost discutate la propunerea Ministerului de Finanțe, deci a fost o discuție legată de ipoteze de lucru".

Ilie Bolojan, despre tăierile de 10% la stat

"Celelalte aspecte care sunt cuprinse sunt legate de reducerea de cheltuieli de aproximativ 10% în administrație. Că ne place, că nu ne place, aici nu e vorba de tăieri, ci de a face un audit de personal în fiecare instituție și acolo unde se constată că există posibilități de a reduce cheltuielile, acolo unde personalul este supradimensionat, este rațional pur și simplu să reduci aceste cheltuieli pentru că ele sunt cheltuieli de bază care se multiplică an de an și cât timp România nu are bani din veniturile proprii să asigure echilibrele bugetare și trebuie să se împrumute cu sume foarte mari de bani, în fapt noi risipim acești bani, și deci această măsură este una care se va pune în practică și ar trebui să aibă efecte în anii următori", a continuat Ilie Bolojan.

Cine scapă de tăierile din administrație

"E vorba de reducerea cheltuielilor salariale în așa fel încât să avem efecte atât în administrația locală prin grilele care țin cont de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ teritoriale, aceste grile vor fi reduse în așa fel încât unde personalul este corect calculat nu vor fi afectați. Sunt cel puțin o treime din localitățile din România în această situație. Acolo unde personalul este supradimensionat vor trebui să își facă reduceri de cheltuieli.

În ceea ce privește administrația centrală, și aici este tot aceeași prevedere, deci va fi un audit de personal în lunile următoare, iar pentru câteva domenii unde ministerele au solicitat o punere în practică care să țină cont de specificul acestui minister, au fost cuprinse precizări, în așa fel încât aceste reduceri de cheltuieli, această mai bună alocare a resurselor, să se facă ținând cont de specificul acestor ministere. Sunt patru ministere în principal, e vorba de componenta de Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății și componenta de Cultură", a mai spus Bolojan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

norma de hrana
ilie bolojan
militari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Statul român își sabotează proiectele strategice - 13 ani pentru ce ar fi trebuit să dureze 2. Zuckerman: Nu s-au terminat hoțiile, influența rusească și păcălelile
Publicat acum 22 minute
India vrea să concureze cu SUA și China în dominația AI
Publicat acum 22 minute
Nicușor Dan a spus ce niciun oficial român nu a recunoscut până astăzi, după anularea alegerilor prezidențiale. ”După aceste declarații, nu știu dacă-l mai iubește USR-ul”
Publicat acum 35 minute
Viscolul îngreunează traficul pe DN 1 Brașov - Ploiești. Recomandări pentru șoferi
Publicat acum 56 minute
Premierul Bolojan acuză direct PSD. ”Eu nu voi fi un populist. Nu fug de responsabilitate”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Trei ambasadori, rechemați de către președintele Nicușor Dan. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni
Publicat acum 11 ore si 48 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 12 ore si 26 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 15 ore si 56 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 35 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close