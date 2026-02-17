Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră despre norma de hrană a militarilor

Premierul Ilie Bolojan a făcut un anunț de ultimă oră despre norma de hrană a militarilor.

"E adevărat că ieri au fost luate în calcul și alte aspecte care țin de realizarea unor economii la cheltuielile de bază în așa fel încât să existe spații fiscale pentru a susține investițiile anul acesta, dar închizându-se toate aceste discuții, inclusiv discuțiile care au fost legate de norma de hrană, ele au rămas într-o fază în care nu se va acționa asupra normei de hrană, deci a fost doar o discuție de analiză", a declarat Ilie Bolojan la TVR.

Întrebat cine a inițiaț aceste discuții, Ilie Bolojan a declarat: "Această discuțiile și celelalte măsuri, mai multe măsuri, au fost discutate la propunerea Ministerului de Finanțe, deci a fost o discuție legată de ipoteze de lucru".

Ilie Bolojan, despre tăierile de 10% la stat

"Celelalte aspecte care sunt cuprinse sunt legate de reducerea de cheltuieli de aproximativ 10% în administrație. Că ne place, că nu ne place, aici nu e vorba de tăieri, ci de a face un audit de personal în fiecare instituție și acolo unde se constată că există posibilități de a reduce cheltuielile, acolo unde personalul este supradimensionat, este rațional pur și simplu să reduci aceste cheltuieli pentru că ele sunt cheltuieli de bază care se multiplică an de an și cât timp România nu are bani din veniturile proprii să asigure echilibrele bugetare și trebuie să se împrumute cu sume foarte mari de bani, în fapt noi risipim acești bani, și deci această măsură este una care se va pune în practică și ar trebui să aibă efecte în anii următori", a continuat Ilie Bolojan.

Cine scapă de tăierile din administrație

"E vorba de reducerea cheltuielilor salariale în așa fel încât să avem efecte atât în administrația locală prin grilele care țin cont de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ teritoriale, aceste grile vor fi reduse în așa fel încât unde personalul este corect calculat nu vor fi afectați. Sunt cel puțin o treime din localitățile din România în această situație. Acolo unde personalul este supradimensionat vor trebui să își facă reduceri de cheltuieli.

În ceea ce privește administrația centrală, și aici este tot aceeași prevedere, deci va fi un audit de personal în lunile următoare, iar pentru câteva domenii unde ministerele au solicitat o punere în practică care să țină cont de specificul acestui minister, au fost cuprinse precizări, în așa fel încât aceste reduceri de cheltuieli, această mai bună alocare a resurselor, să se facă ținând cont de specificul acestor ministere. Sunt patru ministere în principal, e vorba de componenta de Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății și componenta de Cultură", a mai spus Bolojan.