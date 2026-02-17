Cursuri suspendate în șapte localități din județul Brăila, din cauza vremii severe

Șapte unități de învățământ din județul Brăila au decis suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri, 18 februarie, ca urmare a condiţiilor meteorologice severe, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila.

Cursuri suspendate în șapte unități de învățământ din Brăila

Măsura a fost luată la cererea directorilor unităţilor de învăţământ, preventiv, în condițiile avertizării meteorologice Cod Portocaliu emisă de ANM, marți, și valabilă până miercuri, 18 februarie, ora 12:00, care vizează și judeţul Brăila.

Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate în şcolile din localităţile Grădiştea, Salcia Tudor, Ulmu, Berteştii de Jos, Cireşu, Roşiori şi Racoviţa, județul Brăila. Astfel, activitatea didactică se mută în sistem online.

Decizia a fost luată pentru siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice, spun autoritățile, în condiţiile în care fenomenele severe prognozate de meteorologi pot afecta circulaţia şi desfăşurarea în siguranţă a activităţilor şcolare.

Prognoză meteo severă

Conform prognozei ANM, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 - 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20 - 50 cm (echivalent în apă de 20 - 50 l/mp).

Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60 - 85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). De asemenea, va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Județele vizate de atenționarea Cod portocaliu sunt: Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov și Municipiul București.

De asemenea, în perioada 17 februarie, ora 10:00 - 18 februarie, ora 12:00 va fi valabil un Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și polei în zone din sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova.

Și o universitate din București a decis să suspende cursurile pentru ziua de mâine, 18 februarie.