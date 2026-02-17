€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Cursuri suspendate în șapte localități din județul Brăila, din cauza vremii severe
Data publicării: 22:04 17 Feb 2026

Cursuri suspendate în șapte localități din județul Brăila, din cauza vremii severe
Autor: Iulia Horovei

vreme rece viscol ninsoare Viscol și vreme rece. Sursa foto: Agepres/rol ilustrativ

Elevii din șapte localități din județul Brăila vor învăța în sistem online, miercuri, 18 februarie, în condițiile vremii severe prognozate de meteorologi.

Șapte unități de învățământ din județul Brăila au decis suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri, 18 februarie, ca urmare a condiţiilor meteorologice severe, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila.

Citește și: Ninge în mai multe județe din țară: A început cel mai sever episod de iarnă din acest sezon FOTO/VIDEO

Cursuri suspendate în șapte unități de învățământ din Brăila

Măsura a fost luată la cererea directorilor unităţilor de învăţământ, preventiv, în condițiile avertizării meteorologice Cod Portocaliu emisă de ANM, marți, și valabilă până miercuri, 18 februarie, ora 12:00, care vizează și judeţul Brăila.

Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate în şcolile din localităţile Grădiştea, Salcia Tudor, Ulmu, Berteştii de Jos, Cireşu, Roşiori şi Racoviţa, județul Brăila. Astfel, activitatea didactică se mută în sistem online.

Decizia a fost luată pentru siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice, spun autoritățile, în condiţiile în care fenomenele severe prognozate de meteorologi pot afecta circulaţia şi desfăşurarea în siguranţă a activităţilor şcolare.

Prognoză meteo severă

Conform prognozei ANM, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 - 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20 - 50 cm (echivalent în apă de 20 - 50 l/mp).

Citește și: Se întoarce iarna: Elena Mateescu (ANM) anunță noi zăpezi / Prognoza meteo actualizată, inclusiv în București, până pe 1 martie

Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60 - 85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). De asemenea, va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Județele vizate de atenționarea Cod portocaliu sunt: Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov și Municipiul București.

De asemenea, în perioada 17 februarie, ora 10:00 - 18 februarie, ora 12:00 va fi valabil un Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și polei în zone din sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova.

Și o universitate din București a decis să suspende cursurile pentru ziua de mâine, 18 februarie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cursuri suspendate
braila
vreme severa
avertizare meteo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Statul român își sabotează proiectele strategice - 13 ani pentru ce ar fi trebuit să dureze 2. Zuckerman: Nu s-au terminat hoțiile, influența rusească și păcălelile
Publicat acum 22 minute
India vrea să concureze cu SUA și China în dominația AI
Publicat acum 22 minute
Nicușor Dan a spus ce niciun oficial român nu a recunoscut până astăzi, după anularea alegerilor prezidențiale. ”După aceste declarații, nu știu dacă-l mai iubește USR-ul”
Publicat acum 35 minute
Viscolul îngreunează traficul pe DN 1 Brașov - Ploiești. Recomandări pentru șoferi
Publicat acum 56 minute
Premierul Bolojan acuză direct PSD. ”Eu nu voi fi un populist. Nu fug de responsabilitate”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Trei ambasadori, rechemați de către președintele Nicușor Dan. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni
Publicat acum 11 ore si 48 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 12 ore si 26 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 15 ore si 56 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 35 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close