Când sunt Rusaliile în 2026 și câte zile libere avem

Duminica Rusaliilor pică pe 31 mai la ortodocși

În 2026, Rusaliile (Pogorârea Sfântului Duh) sunt sărbătorite pe 31 mai (duminică - prima zi) și 1 iunie (luni - a doua zi).

Câte zile libere au angajații și elevii

Angajații beneficiază de două zile libere legale. Deoarece a doua zi de Rusalii se suprapune cu Ziua Copilului, minivacanța de Rusalii va fi de trei zile, incluzând weekendul: sâmbătă, duminică (31 mai) și luni (1 iunie).

Duminică, 31 Mai 2026: Prima zi de Rusalii.

Luni, 1 Iunie 2026: A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului.

Aceasta este o minivacanță tipică de sfârșit de primăvară, urmată de o săptămână scurtă de lucru.

Ce sărbătorim de Rusalii

Rusaliile sunt sărbătoarea creștină care marchează coborârea Sfântului Duh peste Apostoli, la 50 de zile după Paște. Evenimentul este descris în Faptele Apostolilor și este considerat momentul de naștere al Bisericii creștine. Pe scurt, de Rusalii sărbătorim venirea Sfântului Duh și începutul misiunii creștine în lume, dar și păstrăm tradiții populare vechi legate de protecție și reînnoire.