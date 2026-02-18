€ 5.0965
Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Bucureștiul sub zăpadă. Elena Mateescu (ANM) anunță noi ninsori: Ce îi așteaptă pe români în weekend / Prognoza meteo actualizată
Data actualizării: 10:48 18 Feb 2026 | Data publicării: 10:37 18 Feb 2026

Bucureștiul sub zăpadă. Elena Mateescu (ANM) anunță noi ninsori: Ce îi așteaptă pe români în weekend / Prognoza meteo actualizată
Autor: Ioan-Radu Gava

iarna la casa presei libere februarie 2026 Foto: Liliana Zamarcaru / DC News

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale e Meteorologie, a prezentat noi informații despre starea vremii, în contextul ninsorilor abundente din ultimele ore.

În noaptea de marți spre miercuri, în Capitală și în județul Ilfov a fost emis Cod Roșu de ninsoare, iar în cursul dimineții, oamenii care au trebuit să plece la serviciu au arătat situația din Capitală, în imagini distribuite pe rețelele de socializare.

zăpadă / Inquam Photos / Octav Ganea

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, miercuri dimineață, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat prelungirea codului portocaliu de ninsori în București și județul Ilfov.

„Pentru județul Ilfov și municipiul București a fost extinsă avertizarea meteorologică de cod portocaliu până la ora 16:00. Va continua să ningă astfel încât stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri la finalul acestui episod. Pentru județele Călărași, Ialomiță, Brăila, Tulcea și Constanța va fi în vigoare, până în seara zilei de miercuri, la ora 23:00, o avertizare de cod portocaliu. Va ninge și în aceste județe și se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi de 20-25 de centimetri, dar în același timp, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 60-80 de kilometri pe oră, temporar viscol puternic, zăpadă troienită și vizibilitate sub 50 de metri.

zăpadă / Inquam Photos / Octav Ganea

Avem și o informare meteorologică de cod galben, până joi dimineață la ora 10:00, în care, pe lângă fenomenele de iarnă, respectiv precipitațiile moderate cantitativ, stratul de zăpadă, intensificările de vânt și viscolul, se menționează vremea rece, care se va menține în mod deosebit în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu maxime între -6 și 0 grade, azi, minime între -8 și 1 grad, iar în următoarele zile, de asemenea minime preponderent negative în estul și sud-estul țării, unde vor coborî până la valori de -8 grade Celsius. În depresiuni pot ajunge până la -10 grade Celsius“, a spus, la Realitatea Plus, directorul general al ANM, Elena Mateescu.

zăpadă / Inquam Photos / Octav Ganea

După ninsori, vine gerul. Cum va fi vremea în București și în restul țării pe parcursul zilelor următoare

Potrivit Elenei Mateescu, director general al ANM, chiar dacă în următoarele două zile vom consemna o ușoară încălzire a vremii, de sâmbătă se instalează o masă de aer rece deasupra României, iar temperaturile vor coborî până la -15 grade Celsius.

„Chiar dacă joi vom înregistra valori pozitive la nivelul maximelor, cu 10-11 grade în vestul și sud-vestul țării, în regiunile extracarpatice, maximele rămân în continuare coborâte, cu maxime de 1-4 grade, inclusiv în Capitală. Începând de sâmbătă, o nouă masă de aer rece va determina pe parcursul nopților și dimineților, în jumătatea nordică a țării, valori sub -10 grade Celsius.

Încă de la sfârșitul săptămânii, cel puțin din punct de vedere termic, temperaturile vor coborî, începând de sâmbătă, atât la nivelul maximelor, cât și la nivelul minimelor. De pildă, sâmbătă și duminică, maximele vor fi între -5 și -2 grade Celsius, inclusiv în Capitală. În noaptea de sâmbătă spre duminică, valorile vor fi sub -15 grade în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei, iar în Capitală -5 grade Celsius“, a mai precizat Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.

Bucureștiul sub zăpadă. Elena Mateescu (ANM) anunță noi ninsori: Ce îi așteaptă pe români în weekend / Prognoza meteo actualizată

Inquam Photos / Octav Ganea

