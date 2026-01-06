€ 5.0905
Data publicării: 00:04 06 Ian 2026

Va ninge, din nou, în București. Prognoza meteo 6 - 9 ianuarie în țară și în Capitală
Autor: Irina Constantin

zapada pe trotuar Foto: Freepik
 

Meteorologii anunță că va ninge, din nou, în București.

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile în București și în țară. 

Vremea 6 ianuarie. Prognoza meteo

În țară

Vremea va fi în general închisă, iar mai ales în sud și sud-est valorile de temperatură vor crește față de ziua precedentă. În Banat, Crișana și Maramureș vor fi precipitații mixte (ploi, lapoviță și local ninsoare ziua și mai ales ninsori cu depunere de strat de zăpadă noaptea), în Transilvania și pe arii restrânse în Moldova, vor fi mai ales ploi ziua și trecător lapoviță și ninsoare noaptea, iar în celelalte regiuni local va ploua. La munte se vor semnala precipitații mixte, iar la altitudini în general de peste 1700 m vor fi mai ales ninsori și se va depune strat de zăpadă. Izolat vor fi cantități de apă de 10...20 l/mp. Local vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 și 11 grade, cu valori mai ridicate, de până la 15...17 grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între -4 și 6 grade, de asemenea mai ridicate în Dobrogea. Pe arii restrânse se va semnala ceață.

În București

Valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros și trecător se vor semnala ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2...3 grade. Mai ales dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Vremea 7 ianuarie. Prognoza meteo

În țară

Valorile termice vor fi în scădere în majoritatea zonelor, dar în sudul și sud-estul teritoriului vor rămâne peste mediile specifice perioadei. Cerul va avea înnorări persistente și temporar vor fi precipitații, mai ales sub formă de ninsoare în Banat, Crișana, Maramureș și nordul Moldovei, mixte în Transilvania, predominant sub formă de ploaie în Oltenia, Muntenia și restul Moldovei și doar sub formă de ploaie pe arii restrânse în Dobrogea. Izolat vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe creste, iar noaptea și în regiunile sudice și izolat în rest, cu viteze în general de 50...60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 16 grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între -7 și 7 grade. Izolat se va semnala ceață.

În București

Valorile de temperatură, în scădere ușoară față de ziua precedentă, se vor menține peste normalul climatologic specific acestei perioade. Cerul va fi noros și temporar vor fi ploi slabe, iar spre sfârșitul intervalului posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4...6 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

Vremea 8 ianuarie. Prognoza meteo

În țară

Valorile termice vor continua să scadă și se vor situa preponderent sub cele specifice datei în vest, centru și nord, peste acestea în extremitatea de sud-est și apropiate de mediile multianuale în rest. Cerul va avea înnorări, exceptând mai întâi sud-vestul și extremitatea de sud, apoi și vestul și nord-estul, unde se va degaja. În cursul zilei, vor fi precipitații sub formă de ninsoare la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea nordică a Moldovei, mixte în jumătatea sudică a Moldovei și Muntenia și predominant ploi în Dobrogea. Noaptea, doar pe arii restrânse va ninge slab în nord-vestul, centrul și sud-estul țării, precum și la munte. Vântul va avea intensificări în regiunile sudice și la munte și pe arii restrânse în rest, iar la altitudini mari va fi viscol. Temperaturile maxime se vor încadra între -7 grade în Banat și Crișana și 10...11 grade în Dobrogea, iar cele minime vor fi de la - 15...-13 grade în regiunile vestice și în depresiunile intramontane (unde local va fi ger) până la -1 grad pe litoral și în Delta Dunării. Izolat va fi polei sau ghețuș.

În București

Valorile termice vor continua să scadă și se vor apropia de mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va avea înnorări, iar în prima parte a zilei vor fi precipitații slabe, sub formă de ploaie, dar posibil, trecător, și lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări mai ales în cursul zilei. Temperatura maximă va fi de 3...4 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -4 grade.

Vremea 9 ianuarie. Prognoza meteo

În țară

Valorile termice diurne vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în nordul, centrul și vestul țării și apropiate de cele normale în rest, iar cele nocturne vor marca o creștere față de intervalul anterior în cea mai mare parte a teritoriului. În cursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nord și centru, dar numai izolat, la munte, va mai fulgui. Noaptea înnorările se vor accentua și vor fi precipitații sub formă de ninsoare în regiunile nordice și centrale și mixte în cele vestice și pe arii restrânse în cele sudice. Vor fi condiții de producere a poleiului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -7 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în sudul Olteniei, iar cele minime între -10 grade în nordul Moldovei și 4 grade pe litoral.

În București

Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă de -3...-1 grad.

vremea bucuresti
ninsoare
bucuresti
prognoza meteo
Comentarii

