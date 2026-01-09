Vreme extremă în România cu ger și ninsori. Elena Mateescu (ANM): Va fi deosebit de rece în toate regiunile până la această dată

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a explicat implicațiile ciclonului extratropical Gorreti, pentru Europa și România, în perioada 9-13 ianuarie 2026.

Cum va fi vremea în România

”Cel mai frig va fi în depresiunile din estul Transilvaniei, însă și în nordul Moldovei. Practic, începând de astăzi, o vreme rece în jumătatea nordică a țării, cu maxime preponderent negative, între minus nouă și cel mult 0°C. Urmează o noapte rece, cu minime termice între -14 și -10 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, acolo unde va fi în vigoare și o atenționare meteorologică de cod galben. Mâine, în nordul Moldovei, cel mult valori în jurul a -10 grade.

De sâmbătă, vreme deosebit de rece în toate regiunile

Începând din noaptea de sâmbătă și până marți, vremea va fi deosebit de rece în toate regiunile, în special în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, dar și în zona de munte, pentru că maximele vor fi cuprinse, de asemenea, între -11 și 0 grade, iar nopțile vor fi geroase, cu valori între -18 și -6°C. Este posibil să consemnăm și precipitații predominant sub formă de ninsoare. Se va depune strat cuprins între cinci și 15 cm, inclusiv în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Ceea ce este foarte important, până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece, în special în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă pe parcursul nopților și dimineților, iar în Capitală, de asemenea, valori ce vor caracteriza o vreme rece, pentru că și maximele vor fi în jurul a 0°C. În noaptea de luni spre marți și în Capitală temperatura minimă va coborî până la -10…-8°C”, a declarat șefa ANM, Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează asupra ciclonului mediteranean Goretti, care va aduce un val de ger extrem ce va cuprinde rapid toată țara.

”CICLONUL EXTRATROPICAL GORETTI ȘI IMPACTUL SĂU SINOPTIC ÎN PERIOADA 9-13 IANUARIE 2026

În Europa, de interes major pe intervalul studiat, este un ciclon extratropical nord-atlantic, cu valori foarte mici în zona centrală, de până la 970 hPa și cu o structură bine dezvoltată pe verticală, cu extindere până în troposfera superioară. Acești parametri sinoptici indică un sistem matur, cu un potențial ridicat de impact asupra continentului, în special din perspectiva vântului și a precipitațiilor, astfel că a îndeplinit criteriile operaționale de denumire, iar în data de 6 ianuarie a fost botezat Goretti de către serviciul meteorologic național francez, Meteo-France, instituția responsabilă de numire din cadrul grupului vest european.

Acesta a determinat deja intensificări puternice ale vântului în partea de vest a continentului, cu rafale de peste 150...200 km/h în Franța și face în continuare subiectul mai multor avertismente meteorologice de cod roșu și portocaliu, așa cum se evidențiază în harta dedicată acestora și prezentată în fig. 2. Alertele meteorologice la nivel european pot fi consultate pe pagina oficială: meteoalarm.org.

În sudul continentului se conturează o zonă de maxim barometric, respectiv un anticiclon Azoric, asociat cu o masă de aer cald, tropical, provenit din zona de nord a Africii. În contrast, în est este prezent un alt sistem depresionar, care a traversat teritoriul țării noastre și a determinat prin sistemele sale frontale o succesiune de fenomene generatoare a mai multor alerte meteorologice cum ar fi: cantități importante de precipitații ce au fost sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare , polei, intensificări ale vântului , viscol și depunere de strat de zăpadă în multe zone ale țării (fig. 3).”, a transmis ANM.

Circulație atmosferică activă la scară europeană

”În următoarele zile, se va păstra o circulație atmosferică activă la scară europeană, în condiții de câmp depresionar extins și ale prezenței mai multor nuclee de joasă presiune dispuse de la vest către estul continentului. Ciclonul extratropical Goretti va avea o deplasare pe direcție sud-sud-est, dar va mai diminua în intensitate, însă în bazinul central al Mării Mediterane vor fi favorizate procese de ciclogeneză. Pe de altă parte, formațiunea depresionară din estul Europei va avea o tendință de deplasare retrogradă, astfel încât cele trei formațiuni se vor integra într-o singură arie depresionară extinsă pe jumătatea estică a teritoriului european (fig.4).

Această configurație va susține o circulație predominant nordică, nord-vestică și, implicit, un aport de aer cu origini polare către latitudini sudice. Temporar vor mai fi intruziuni de aer mai cald, însă acestea vor fi de scurtă durată, în condițiile extinderii și intensificării masei de aer foarte rece”, potrivit ANM.

Vreme geroasă în majoritatea regiunilor



”În troposferă, în structura câmpului de geopotențial se va evidenția un talveg rece, bine conturat și coborât mult spre sud, urmat spre finalul intervalului de extinderea unei dorsale (fig 6). Zona țării noastre se va regăsi sub incidența nucleului mediteranean ce va urma o traiectorie trans-balcanică și ne va aborda la început cu un sector cald, astfel că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, va determina precipitații mixte și polei în Banat, Oltenia și în Muntenia. Ulterior, pe măsură ce acesta va avea o deplasare către nord-est și datorită sensului său de rotație (invers acelor de ceasornic), masa de aer polar va fi intensificată, vom avea izoterme cuprinse între -15 și -10 grade la nivelul de 850 hPa, ceea ce va determina o vreme geroasă în majoritatea regiunilor (fig 5).

Pe fondul advecției de aer rece, în următoarele zile precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va mai depune strat de zăpadă , mai generos în extremitatea de sud și sud-est (în general de 5...15 cm), cu precădere în noaptea de sâmbătă spre duminică. Diferențele termice și gradientul baric ridicat vor genera perioade cu vânt intens, care se va asocia temporar cu ninsori sau va spulbera stratul de zăpadă depus deja. Astfel, în data de 10 ianuarie vor fi intensificări în sud-est (40...50 km/h), pe parcursul nopții vântul se va intensifica și în sud-vest și la munte (50...60 km/h) și se va păstra așa, cu mici variații în intensitate, inclusiv pe 11 ianuarie, iar din noaptea de 11/12 ianuarie va avea intensificări temporar în nord-est, sud-vest, la munte și pe litoral (40...50 km/h, iar pe creste de 80...90 km/h).

În figura de mai sus, avem o reprezentare schematică a ondulațiilor frontale în partea de sud-est a României, însă de real interes va fi nucleul de aer rece ce se regăsește la granița cu Ucraina (arealul colorat în albastru intens) și care va avea o deplasare către sud spre zona țării noastre. Pe măsură ce va avansa și se va menține, va determina anomalii termice pentru această perioadă, cu mult sub mediile specifice datei pentru unele zone, dar și sub pragul gerului, mai ales coroborat cu perioadele de cer senin și radiație nocturnă intensă.

Dinamica regimului termic a impus emiterea unor alerte meteorologice, de cod galben pentru nordul Moldovei și estul Transilvaniei unde vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -14 și -10 grade, iar în județele din nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilei de sâmbătă, astfel că temperaturile maxime vor fi în jurul a -10 grade”, notează ANM.

Prognozele și alertele meteorologice sunt continuu actualizate

”Un alt mesaj de cod galben a fost emis pentru intervalul 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00, în care, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12 și -3 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade. De altfel, se va răci și în celelalte regiuni, din noaptea de duminică spre luni, astfel că temperaturile vor fi preponderant negative atât ziua cât și noaptea. Luni și marți (12 și 13 ianuarie) va continua să fie deosebit de rece, ger noaptea și dimineața cu precădere în jumătatea nordică, apoi există un posibil scenariu de încălzire.



În acest context, prognozele și alertele meteorologice sunt continuu actualizate”, conform unei postări de pe pagina de Facebook a ANM.