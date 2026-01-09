€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Locuitori din cinci sate din Hunedoara, fără curent electric după căderile de zăpadă
Data publicării: 23:42 09 Ian 2026

Locuitori din cinci sate din Hunedoara, fără curent electric după căderile de zăpadă
Autor: Iulia Horovei

zapada hunedoara Cinci localități rămase fără curent electric în Hunedoara. Sursa foto: Instituția Prefecturii Hunedoara, Facebook.

Cinci localități hunedorene întâmpină probleme privind alimentarea cu energie electrică, ca urmare a căderilor de zăpadă din ultimele zile.

 

Căderile de zăpadă din ultimele zile au dus la întreruperea alimentării cu energie electrică în cinci localități din județul Hunedoara. 

Cinci localități din Hunedoara, fără curent electric

Locuitorii din Vălișoara, Reț, Rusești, Păulești, Deleni au rămas fără curent, precizează Insituția Prefectului Hunedoara.

„Deocamdată, se mențin în funcțiune cele 3 generatoare aparținând celor de la Rețele Electrice (Vălișoara – Vorța, Valea Arsului – Crișcior și Luncșoara - Vorța)”

De asemenea, oficialii precizează că șase persoane care au necesitat dializă în cursul zilei de vineri, 9 ianuarie, din zone cunoscute ca fiind greu accesibile, au ajuns, cu bine, la unitățile spitalicești. Se menține în permanență legătura cu operatorii de transport persoane dializate pentru a se evita orice situație deosebită privind transportul acestor pacienți.

Totodată, echipele SDN „acționează pe drumurile naționale din județ cu un număr de 6 utilaje, iar operatorii economici care au în responsabilitate drumurile județene acționează cu 24 de utilaje. Nu există drumuri naționale sau județene blocate sau cu circulația restricționată. În prezent, există tronsoane de drumuri județene si comunale pe care se circulă mai dificil în condiții de iarnă”, se mai arată în comunicatul Insituției Prefectului Hunedoara.

Citește și: Stratul de zăpadă a depășit un metru la Bâlea Lac: Risc mare de avalanșă

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hunedoara
zapada
vreme
prefectura
curent electric
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Alertă de călătorie în Bulgaria. Lista drumurilor cu restricții de circulație
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Europa, obligată să negocieze cu Putin. Traian Băsescu: Cine ar putea fi liantul dintre Moscova, Ucraina și Vest
Publicat acum 1 ora si 22 minute
România putea fi jucător în votul pentru acordul Mercosur, fără să lovească pe nimeni. Bogdan Chirieac: Să ne explice și nouă cineva de ce
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Top 10 cele mai mari economii din lume în 2026
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Vreme extremă în România cu ger și ninsori. Elena Mateescu (ANM): Va fi deosebit de rece în toate regiunile până la această dată
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 08 Ian 2026
Cum a dispărut avocatul Gabriel Zbârcea de pe lista scurtă pentru SRI. Noi nume vehiculate, ca propuneri PSD și PNL
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close