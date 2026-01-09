Locuitori din cinci sate din Hunedoara, fără curent electric după căderile de zăpadă

Căderile de zăpadă din ultimele zile au dus la întreruperea alimentării cu energie electrică în cinci localități din județul Hunedoara.

Cinci localități din Hunedoara, fără curent electric

Locuitorii din Vălișoara, Reț, Rusești, Păulești, Deleni au rămas fără curent, precizează Insituția Prefectului Hunedoara.

„Deocamdată, se mențin în funcțiune cele 3 generatoare aparținând celor de la Rețele Electrice (Vălișoara – Vorța, Valea Arsului – Crișcior și Luncșoara - Vorța)”

De asemenea, oficialii precizează că șase persoane care au necesitat dializă în cursul zilei de vineri, 9 ianuarie, din zone cunoscute ca fiind greu accesibile, au ajuns, cu bine, la unitățile spitalicești. Se menține în permanență legătura cu operatorii de transport persoane dializate pentru a se evita orice situație deosebită privind transportul acestor pacienți.

Totodată, echipele SDN „acționează pe drumurile naționale din județ cu un număr de 6 utilaje, iar operatorii economici care au în responsabilitate drumurile județene acționează cu 24 de utilaje. Nu există drumuri naționale sau județene blocate sau cu circulația restricționată. În prezent, există tronsoane de drumuri județene si comunale pe care se circulă mai dificil în condiții de iarnă”, se mai arată în comunicatul Insituției Prefectului Hunedoara.

