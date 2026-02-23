Vladimir Putin: Dezvoltarea triadei nucleare, o prioritate absolută

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat duminică că pentru el este o "prioritate absolută" dezvoltarea forţelor nucleare ale Rusiei. Declarația sa vine după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite, transmite Agerpres, citând AFP.

"Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei şi permite asigurarea eficientă a descurajării strategice şi echilibrul de forţe în lume, rămâne o prioritate absolută", a spus Putin într-un discurs televizat adresat trupelor.

Vladimir Putin, promisiuni pe bandă rulantă pentru ruși

În acest scurt discurs cu ocazia Zilei apărătorului patriei în Rusia, Putin şi-a exprimat intenţia de a continua eforturile de "întărire a armatei şi marinei, ţinând cont de evoluţia situaţiei internaţionale, pe baza experienţei militare acumulate în timpul operaţiunii militare speciale", denumirea dată de autorităţile ruse războiului început de Kremlin în Ucraina. Totuși nu este clar dacă Rusia are și capacități pentru această întărire despre care vorbește Putin, în contextul în care e tot mai afectată de sancțiunile occidentale.

"Vom consolida calitativ capacităţile tuturor tipurilor şi felurilor de forţe armate, vom îmbunătăţi pregătirea lor de luptă, mobilitatea şi capacitatea de a opera în toate condiţiile, chiar şi în cele mai dificile", a continuat el.

Aceste remarci vin cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la începutul războiului, atunci când Rusia a atacat Ucraina pe 24 februarie 2022.

Rusia şi Statele Unite, cele două principale puteri nucleare, nu mai sunt legate de niciun tratat de dezarmare în această chestiune de la expirarea acordului New START la începutul lunii februarie.