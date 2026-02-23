€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Vladimir Putin: Dezvoltarea triadei nucleare, o prioritate absolută
Data publicării: 08:27 23 Feb 2026

Vladimir Putin: Dezvoltarea triadei nucleare, o prioritate absolută
Autor: Doinița Manic

imagine cu președintele rus Vladimir Putin Vladimir Putin a lansat promisiuni pe bandă rulantă pentru ruși, cu ocazia Zilei apărătorului patriei în Rusia. Foto: Agerpres

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, afirmă că este o "prioritate absolută" dezvoltarea forţelor nucleare ruse.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat duminică că pentru el este o "prioritate absolută" dezvoltarea forţelor nucleare ale Rusiei. Declarația sa vine după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite, transmite Agerpres, citând AFP.

VEZI ȘI: Negocierile Ucraina–Rusia, într-un nou impas. Zelenski ar lua în calcul pregătiri de război pentru încă trei ani

"Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei şi permite asigurarea eficientă a descurajării strategice şi echilibrul de forţe în lume, rămâne o prioritate absolută", a spus Putin într-un discurs televizat adresat trupelor.

Vladimir Putin, promisiuni pe bandă rulantă pentru ruși

În acest scurt discurs cu ocazia Zilei apărătorului patriei în Rusia, Putin şi-a exprimat intenţia de a continua eforturile de "întărire a armatei şi marinei, ţinând cont de evoluţia situaţiei internaţionale, pe baza experienţei militare acumulate în timpul operaţiunii militare speciale", denumirea dată de autorităţile ruse războiului început de Kremlin în Ucraina. Totuși nu este clar dacă Rusia are și capacități pentru această întărire despre care vorbește Putin, în contextul în care e tot mai afectată de sancțiunile occidentale.

"Vom consolida calitativ capacităţile tuturor tipurilor şi felurilor de forţe armate, vom îmbunătăţi pregătirea lor de luptă, mobilitatea şi capacitatea de a opera în toate condiţiile, chiar şi în cele mai dificile", a continuat el.

Aceste remarci vin cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la începutul războiului, atunci când Rusia a atacat Ucraina pe 24 februarie 2022.

Rusia şi Statele Unite, cele două principale puteri nucleare, nu mai sunt legate de niciun tratat de dezarmare în această chestiune de la expirarea acordului New START la începutul lunii februarie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
razboi
ucraina
volodimir zelenski
razboi ucraina rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Inflația în România va scădea din iulie-august, anunță Ministerul Finanțelor: Până la finalul anului ar putea ajunge la 4%
Publicat acum 24 minute
Ministrul Rogobete, reacție după ce a fost acuzat că a vorbit despre incidentul aviatic HiSky. ”Asta înseamnă responsabilitate”
Publicat acum 43 minute
Scene ca de război în Mexic, după uciderea unui șef de cartel. SUA, avertisment pentru cetățeni (FOTO)
Publicat acum 52 minute
Se dă startul interviurilor pentru funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT - calendarul audierilor
Publicat acum 57 minute
Războiul din Ucraina: 4 ani de conflict care zguduie Europa, în ciuda eforturilor de pace ale lui Donald Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 58 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Horoscop 23 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Avionul HiSky, care s-a întors pe Otopeni, a decolat spre Hurghada, luni dimineață. Pasagerii au stat toată noaptea pe aeroport
Publicat acum 59 minute
BANCUL ZILEI: Preotul, luat pe nepregătite
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Vladimir Putin: Dezvoltarea triadei nucleare, o prioritate absolută
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close