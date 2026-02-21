€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri De ce a rupt Lolita Cercel toate topurile. ”Deja o recunoști, are acea tonalitate stranie. Și funcționează” VIDEO
Data actualizării: 15:58 21 Feb 2026 | Data publicării: 15:47 21 Feb 2026

EXCLUSIV De ce a rupt Lolita Cercel toate topurile. ”Deja o recunoști, are acea tonalitate stranie. Și funcționează” VIDEO
Autor: Andrei Itu

lolita cercel Captură YouTube - Lolita Cercel - artist AI

Artistul AI Lolita Cercel rupe topurile cu milioane de vizualizări, dar există un paradox interesant.

Oamenii o ascultă pe Lolita, generată cu AI, din curiozitate, ca să vadă un artist realizat cu inteligența artificială, sau pentru că muzica este atât de bună, încât nu se mai satură să o asculte? Aceasta este paradigma la care a răspuns Bogdan Ficeac, scriitor și jurnalist, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Val Vâlcu la interviurile DC News.

În doar 1 lună, ”Pe peronu` de la gară” are 2,6 milioane de vizualizări. Creatorul din spatele Lolitei Cercel vrea să-și păstreze anonimatul. I se spune Tom și toți care-l descriu îi spun ”un tânăr IT-ist”. Dar cât e adevăr și cât nu când realitatea nu se vede, nu poate fi verificată, fiind distorsionată și pusă în scenă așa cum vrea creatorul? Nimic din existența Lolitei Cercel nu poate fi verificat. Doar ascultat și simțit, așa cum inteligența artificială nu o face, dar o descrie. 

Curiozitate despre Lolita Cercel, cântăreț AI, sau muzica este atât de deosebită?

„În cazul Lolitei Cercel, creatorul ei scrie versurile și ea, personaj artificial, face și interpretează muzica. Deci inteligența artificială face și creează muzica. Problema este ce se va întâmpla în continuare.

Pe de o parte, este și o anume curiozitate.

Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că acel mix de rezonanțe lăutărești, cu un strop de manea și cu ceva care duce spre jazz are o tonalitate stranie, deosebită, mai ales că toate cele 6-7 cântece pe care le are Lolita, deocamdată, sunt cam în aceeași zonă și funcționează. Deja o recunoști că este Lolita, pentru că acela e genul ei de melodie, cântec” spune jurnalistul Bogdan Ficeac, la DC News. 

În acest context,  el subliniază că acum, prin AI, avem ”efectele speciale - care înainte erau exorbitante, extrem de scumpe, zeci de milioane de dolari la Terminator, Jurassic Park - la îndemâna fiecărui cetățean și chiar gratuit”.  

Citește și: EXCLUSIV Pericolul adus de evoluția fulminantă a AI-ului. Ce faci când apare „persoana respectivă, cu vocea ei, vorbind extrem de natural”? Bogdan Ficeac: Asta sfătuim de foarte mult timp VIDEO 

Vezi interviul integral aici:

Vezi și - Cine se află în spatele noii senzații AI din muzică Lolita Cercel. Controverse și reacții dure în industria muzicală / Video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lolita cercel
bogdan ficeac
AI
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Slovacia ameninţă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina
Publicat acum 31 minute
Cel mai mare acord în privința AI a fost semnat de 88 de țări. Cum arată viitorul inteligenței artificiale
Publicat acum 56 minute
Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 4 minute
De ce a rupt Lolita Cercel toate topurile. ”Deja o recunoști, are acea tonalitate stranie. Și funcționează” VIDEO
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Pericolul adus de evoluția fulminantă a AI-ului. Ce faci când apare „persoana respectivă, cu vocea ei, vorbind extrem de natural”? Bogdan Ficeac: Asta sfătuim de foarte mult timp VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Se răstoarnă Puterea la Budapesta. Politicianul care-l depășește cu 10% pe Viktor Orban a văzut susținerea lui George Simion în România ca o trădare
Publicat acum 8 ore si 40 minute
Alertă de Cod Galben de viscol. Drumuri închise, localități fără curent electric, mașini blocate în zăpadă - ultimele informații
Publicat acum 5 ore si 2 minute
Cine este Paolo Zampolli, omul ”din culisele” întâlnirii lui Nicușor Dan cu Marco Rubio
Publicat acum 7 ore si 56 minute
Încă o fetiță a murit de edem cerebral, după ce a fost operată de apendicită în Constanța. Ancuța avea doar 6 ani
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Medic atacat în timp ce resuscita o pacientă. Membrii familiei au sărit peste el, l-au bătut și i-au spart ochelarii
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close