De ce a rupt Lolita Cercel toate topurile. ”Deja o recunoști, are acea tonalitate stranie. Și funcționează” VIDEO

Oamenii o ascultă pe Lolita, generată cu AI, din curiozitate, ca să vadă un artist realizat cu inteligența artificială, sau pentru că muzica este atât de bună, încât nu se mai satură să o asculte? Aceasta este paradigma la care a răspuns Bogdan Ficeac, scriitor și jurnalist, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Val Vâlcu la interviurile DC News.

În doar 1 lună, ”Pe peronu` de la gară” are 2,6 milioane de vizualizări. Creatorul din spatele Lolitei Cercel vrea să-și păstreze anonimatul. I se spune Tom și toți care-l descriu îi spun ”un tânăr IT-ist”. Dar cât e adevăr și cât nu când realitatea nu se vede, nu poate fi verificată, fiind distorsionată și pusă în scenă așa cum vrea creatorul? Nimic din existența Lolitei Cercel nu poate fi verificat. Doar ascultat și simțit, așa cum inteligența artificială nu o face, dar o descrie.

Curiozitate despre Lolita Cercel, cântăreț AI, sau muzica este atât de deosebită?

„În cazul Lolitei Cercel, creatorul ei scrie versurile și ea, personaj artificial, face și interpretează muzica. Deci inteligența artificială face și creează muzica. Problema este ce se va întâmpla în continuare.

Pe de o parte, este și o anume curiozitate.

Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că acel mix de rezonanțe lăutărești, cu un strop de manea și cu ceva care duce spre jazz are o tonalitate stranie, deosebită, mai ales că toate cele 6-7 cântece pe care le are Lolita, deocamdată, sunt cam în aceeași zonă și funcționează. Deja o recunoști că este Lolita, pentru că acela e genul ei de melodie, cântec” spune jurnalistul Bogdan Ficeac, la DC News.

În acest context, el subliniază că acum, prin AI, avem ”efectele speciale - care înainte erau exorbitante, extrem de scumpe, zeci de milioane de dolari la Terminator, Jurassic Park - la îndemâna fiecărui cetățean și chiar gratuit”.

