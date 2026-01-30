Cine se află în spatele noii senzații AI din muzică Lolita Cercel. Controverse și reacții dure în industria muzicală / Video

Acum o lună, un canal de YouTube a ajuns rapid la 17.000 de abonați, când a fost lansată prima piesă semnată de o artistă cu numele Lolita Cercel.

Lolita Cercel atrăgea atenția nu doar prin aspect, dar și prin vocea și versurile piesei de debut, intitulată ”Cercel”. Melodia a adunat aproximativ 200.000 de vizualizări. Însă câți oameni și-au dat seama că ce vedeau și ascultau a fost creat de pe baza algoritmilor inteligenței artificiale?

Cine este în spatele Lolitei Cercel?

Mulți s-au întrebat cine este în spatele personajului Lolita Cercel? Lolita este un personaj fictiv făcut cu ajutorul Inteligenței Artificiale, fiind o voce a folclorului urban modern. Descrierea îi aparține creatorul ei, Tom, care afirmă că proiectul este o colaborare om-tehnologie.

Versurile, conceptul și direcția creativă îi aparțin lui Tom, iar Producția audio și vocea sunt generate cu AI.

În spatele Lolitei Cercel se află un tânăr IT-ist, sub numele de Tom, dar care vrea să rămână anonim. El a spus că nu dorește să fie cunoscut, astfel încât să nu știrbească din celebritatea personajului Lolita pe care l-a creat cu inteligența artificială. El a zis că este pasionat de muzică și afirmă că lui îi aparțin doar versurile, restul e Inteligență Artificială.

Am creat-o efectiv așa cum un scriitor face un personaj pentru un roman. Am avut o mare inspirație din Miron Radu Paraschivescu, un poet care a scris acum 80 de ani. Cântece țigănești. Și mi-a plăcut foarte mult stilul lui, diferit de ce se publica la vremea aia. Îmi scriu versurile, după intru în programul cu care fac piesele și încep să schimb instrumentale până ajung la o piesă care să îmi placă., a spus Tom, creatorul Lolitei, conform Știrile ProTv.

Cea mai de succes melodie a Lolitei Cercel

Cea mai de succes piesă este "Pe peronu' de la gară", care lansată de Crăciun și are peste 1,3 milioane de vizualizări. Însă comentariile internauților sunt împărțite. Mulți apreciază muzica, însă au lansat critici că este un proiectul făcut cu ajutorul inteligenței artificiale.

"Băi, îmi place mult. Însă ce spune asta despre direcția înspre care ne ducem? Ne înlocuiește AI-ul de tot și ce mai rămâne din umanitatea noastră, ce mai rămâne din noi, ce mai rămâne pentru noi?", potrivit unui comentariu critic.

"Când omul care coordonează AI-ul e un geniu în domeniu ... iese așa superbitate de melodie!", este un alt comentariu laudativ de pe YouTube.

VIDEO

Vezi și - Renumit expert în IA, predicții surprinzătoare: Va veni acest moment pentru omenire!

Reacții dure în industria muzicală. Acuzații de furt

Rapperul Macanache a lăsat un comentariu acid pe Instagram, în care atrage atenția cu privire la viitorul muzicii: "Caută un artist interpret să îți cânte piesele și lasă AI-ul, că e jale, oricât de bine ți-ar ieși piesele, le lipsește ceva și știm cu toți ce lipsește".

"Este furt în sensul în care AI-ul este antrenat pe muzică deja scrisă. Și au fost foarte multe procese și scandaluri pe tema asta de cum poți să plătești copyright tu, companie care ai făcut un AI, artiștilor care au fost scrise melodiile pe care a fost antrenat AI-ul.

Aici este partea de furt. Nu poți să spui din cine s-a inspirat Lolita Cercel, dar ce este foarte clar este că s-a inspirat din muzică deja scrisă de oameni reali și acei oameni reali nu au primit absolut nimic pentru faptul că a fost folosită muzica lor ca să fie generată Lolita Cercel", a spus Bogdan Munteanu, creator de conținut și muzician, pentru sursa citată.

Vezi și- Albania a lansat un "ministru AI anticorupție", dar dezvoltatorii sunt anchetați pentru fraudă

Comentariul făcut de economistul Adrian Negrescu

Analistul economic Adrian Negrescu a indicat cazul Lolita Cercel, ca fiind un exemplu din noua revoluție industrială prin care trecem și în care statul român este nepregătit.

”Lolita Cercel este dovada ,,vie” ca lumea in care traim se schimba. Trecem printr-o noua revolutie industriala, una profundă - similara cu trecerea de la caruta cu cai la locomotiva cu abur. In fata acestei situatii, din pacate, Romania este nepregatita.



Ni se tot vorbeste despre sustinerea economiei, de tot felul de mecanisme de credit fiscal, de ajutoare de stat, politicienii se bat cu pumnul in piept ca vor sa ajute insa realitatea demonstreaza ca dincolo de slide-urile cu iz de anii 2000 cu care se lauda pe social media, de PPT-urile si PDF-urile denumite pompos ,,program economic”, dincolo de vorbe nu exista nimic concret.



Masurile de sustinere a sectorului de tehnologie sunt, în fapt, ca niste sloganuri cu iz ceausist de cincinalul in patru ani si jumatate, fara niciun fel de studiu de impact, de analiză în profunzime privind efectele reale în economie.



Vorbim de sustinerea cercetarii si dezvoltarii tehnologice, dar nu fara sa vorbim concret despre ce si cum vom face – vom acorda facilitati pentru constructia de centre de date, pentru dezvoltarea de platforme AI, pentru cursuri de pregatire in noile tehnologii?



Nu, despre asta niciun politician nu vorbeste. Totul e la nivelul de discurs public fara masuri concrete, fara time-line-uri de aplicare, fara o minima foaie de parcurs care sa ii determine pe investitorii in AI, in noile tehnologii sa creada ca e ceva real.



Cert este ca nu avem nicio strategie, noi ne impiedicam intr-un ghiseul.ro care da rateuri cand iti intra 100K de oameni, la noi digitalizarea se rezuma la a face plăți și a depune cereri online pe care trebuie sa le dublezi cu unele scrise, cu stampila, depuse la ghiseu.



Vorbim de atragerea de investitori in sectorul IT&C? Tocmai ce am retras facilitatile oferite acestui sector. Mai mult, le-am crescut taxele in asa fel incat sa deschizi un startup de tehnologie in Romania e o adevarata aventura. Mai bine te duci in clusterele din Rep. Moldova.

Lolita Cercel reprezinta dovada ca se poate, ca putem fi ancorați in noua realitate digitala. Noroc cu sectorul privat ca isi face curaj si investeste.



Ignorati zgomotul politic, ignorati povestile cu ajutoare de stat, cu credite fiscale si alte facilitati. Astea vor fi, probabil, doar pentru cunoscatori.



Pentru cei care inteleg viitorul, singura lor sansa este sa incerce sa se dezvolte pe cont propriu. Sa caute finantare externa, sa isi optimizeze operatiunile, sa ignore programele politicienilor. Acestea sunt, de fapt, ca un măr otrăvit. Astăzi ți se oferă o facilitate, mâine vei plăti cu vârf și îndesat pentru ea”, a scris Adrian Negrescu, pe contul său de Facebook.

Vezi și - Când AI-ul ia locul omului: Poziția Bisericii Ortodoxe despre inteligența artificială