CNN: Trump, mai aproape ca oricând de un nou atac în Iran. Ce obiective sunt vizate de armata americană

Surse citate de CNN indică faptul că Donald Trump ia serios în calcul un nou atac al SUA asupra Iranului, iar opțiunea militară nu mai este, cel puțin în acest moment, doar o ipoteză teoretică.

Ce ținte ar putea lovi armata americană

Potrivit informațiilor vehiculate la Casa Albă, armata americană ar putea primi ordin să lovească lideri iranieni și structuri de securitate ale regimului de la Teheran. Washingtonul îi consideră responsabili pentru reprimarea violentă a protestelor interne și pentru uciderea demonstranților.

Pe lista posibilă de obiective se află și instituții guvernamentale, dar și instalații nucleare iraniene, considerate puncte-cheie ale strategiei de descurajare a Iranului. Deocamdată, Trump nu a anunțat o decizie finală, însă semnalele sunt clare. Trimiterea în regiune a grupului de atac al portavionului USS Abraham Lincoln a fost interpretată drept un mesaj de forță.

Condițiile impuse Iranului de Washington

În paralel cu presiunile militare, SUA au formulat cerințe ferme pentru reluarea dialogului cu Teheranul. Surse CNN susțin că acestea includ renunțarea la îmbogățirea uraniului, restrângerea programului de rachete balistice și oprirea sprijinului acordat forțelor de interpuși din regiune.

Punctul cel mai sensibil rămâne însă solicitarea ca Iranul să accepte limitarea razei de acțiune a rachetelor sale. Regimul iranian a refuzat această condiție și s-a arătat dispus doar să discute despre programul nuclear. În cercurile apropiate Casei Albe, se vorbește deschis despre dorința lui Trump de a aplica o lovitură dură, menită să forțeze Teheranul să accepte cerințele SUA.

Amenințări directe și mesaje publice

Cu o zi înainte, președintele american a avertizat că un eventual atac al SUA asupra Iranului ar putea fi mai sever decât cel din vara anului 2025, când mai multe instalații nucleare iraniene au fost distruse.

„Să sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor și va ajunge la un acord corect și echitabil - FĂRĂ ARME NUCLEARE - care să beneficieze toate părțile”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Reacția Teheranului

Răspunsul Iranului nu a întârziat. Ministrul adjunct de externe, Kazem Gharibabadi, a declarat că țara sa a intrat în a treia etapă a conflictului cu SUA și Israel. El a amintit războiul de 12 zile din vara anului 2025 și protestele masive din decembrie și începutul lui ianuarie, generate de criza economică, drept primele două faze.

La rândul său, ministrul de externe Abbas Araghchi a transmis că Iranul este pregătit să răspundă „imediat și puternic” oricărei agresiuni.

Presiuni diplomatice pentru evitarea unui atac

În acest context tensionat, aliații regionali ai SUA încearcă să evite o confruntare deschisă. Potrivit The New York Times, mai multe capitale din Orientul Mijlociu au făcut demersuri pentru a bloca un atac al armatei americane asupra Iranului.

Printre acestea se numără și intervenția prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care a discutat telefonic cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. Mesajul transmis a fost clar: „rezolvarea disputelor prin dialog, într-un mod care să consolideze securitatea și stabilitatea în regiune”.

Pe măsură ce Trump se apropie de o decizie, riscul unui nou atac în Iran rămâne ridicat, iar regiunea intră într-o fază de așteptare tensionată, cu mize majore pentru securitatea globală.

